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Por que a Finalíssima entre Argentina e Espanha não aconteceu?

Confronto entre campeões da Copa América e Eurocopa sofreu problemas logísticos

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 15:00
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Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Odd Andersen e David Ramos/AFP)

O confronto da decisão da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha era para ter acontecido na Finalíssima, em março. No entanto, o torneio organizado entre Conmebol e Uefa não conseguiu emplacar sua 2ª edição por questões logísticas.

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    Inicialmente, a decisão que seria disputa entre as melhores seleções da América do Sul e da Europa seria realizada no Catar. No entanto, Guerra no Oriente Médio envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos causou temor e a busca por uma nova sede entre as duas entidades.

    A Conmebol insistiu na realização da Finalíssima em um campo neutro, enquanto a Uefa quis levar o jogo entre Argentina e Espanha para Madri. No entanto, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) se recusou a fazer a partida no solo da equipe adversária.

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    Em uma proposta para realizar a Finalíssima em jogos de ida e volta, a AFA voltou a rejeitar a oferta em busca de uma nova solução. No dia 14 de março, a entidade que comanda o futebol na Argentina recebeu uma proposta para disputar a partida em um estádio na Itália.

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    • A Argentina sugeriu a realização do jogo no dia 31 de março, enquanto a Finalíssima estava marcada inicialmente para o dia 27 de março. No entanto, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) recusou a possibilidade de alteração em relação a data original do confronto. Com isso, a Uefa deu por cancelada a 2ª edição do torneio entre os campeões da Copa América e da Eurocopa

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    Neste domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília).

    Como foi a 1ª edição da Finalíssima entre Argentina e Itália?

    Na primeira edição da Finalíssima, Argentina e Itália se enfrentaram em um jogo único realizado em Wembley, em junho de 2022. Na ocasião, a Albiceleste derrotou a Azzurra por 3 a 0 com gols de Lautaro Martínez, Di María e Dybala para conquistar o inédito troféu.

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