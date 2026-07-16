Vídeo: Messi e companheiros analisam a 'cola' na garrafa de Pickford
Jordan Pickford carregava anotações sobre todos os cobradores da Argentina
A histórica classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo, conquistada com uma virada heroica sobre a Inglaterra, ganhou um capítulo extra de irreverência nos bastidores. Nas redes sociais, um flagrante curioso roubou a cena: os atletas albicelestes, liderados por Lionel Messi, divertiram-se ao analisar a famosa "cola" estratégica adesivada na garrafa de água do goleiro inglês Jordan Pickford, preparada para uma eventual disputa de pênaltis.
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And somehow they were terrified..look at that Messi face😹😹 pic.twitter.com/KvSuDkjqs5— 👨🏾` (@hermit0s) July 16, 2026
O "manual" de Pickford: uma tática conhecida
Embora tenha gerado debates e risadas entre os argentinos, o truque do goleiro britânico está longe de ser inédito. O arqueiro tem como hábito registrar o histórico de batidas dos adversários em seu material.
Eurocopa de 2024: Nas quartas de final contra a Suíça, a tática funcionou perfeitamente. Com o suporte do estudo detalhado, Pickford defendeu a cobrança do zagueiro Manuel Akanji e assegurou a classificação inglesa.
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Premier League (2023/24): A anotação também foi a arma secreta do goleiro do Everton para parar o artilheiro Erling Haaland, do Manchester City. A defesa na penalidade máxima foi crucial para garantir o empate por 1 a 1 diante dos citizens.
Sem resposta para Almada?
Entre as anotações do goleiro inglês, um fato curioso sobre o meia argentino Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo, chamou a atenção. Ao lado do nome do atleta, a instrução na garrafa dizia apenas "feel on the day" (algo como "sinta no dia", em tradução livre). Sem um padrão estatístico ou resposta concreta sobre como Almada cobra seus pênaltis, a comissão técnica inglesa preferiu não cravar um canto, deixando a decisão inteiramente para o instinto de Pickford na marca da cal.
Os jogadores da Argentina encontraram a garrafa do Pickford, goleiro da Inglaterra, com as informações sobre as cobranças de pênalti de cada jogador da Argentina. pic.twitter.com/QhuFzw2E55— DataFut (@DataFutebol) July 16, 2026
Passada a descontração com o rival eliminado, o foco da Argentina agora se volta exclusivamente para o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Neste domingo, às 16h (de Brasília), os atuais campeões enfrentam a Espanha em um duelo que promete parar o planeta.
O confronto coloca frente a frente duas potências em busca de marcas históricas:
Argentina: Em sua segunda final consecutiva — a sétima de sua trajetória —, a seleção busca o tetracampeonato mundial. A conquista igualará os sul-americanos a Alemanha e Itália no posto de segundos maiores vencedores da história do torneio.
Espanha: La Roja carimba o passaporte para a sua segunda decisão na história das Copas. Os espanhóis buscam repetir a glória alcançada em 2010, na África do Sul.
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