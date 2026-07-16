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Vídeo: Messi e companheiros analisam a 'cola' na garrafa de Pickford

Jordan Pickford carregava anotações sobre todos os cobradores da Argentina

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 12:42
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Messi e companheiro analisam a cola na garrafa do Pickford
Messi e companheiros de time encontram garrafa de Pickford, da Inglaterra (Foto: Thomas COEX / AFP)

A histórica classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo, conquistada com uma virada heroica sobre a Inglaterra, ganhou um capítulo extra de irreverência nos bastidores. Nas redes sociais, um flagrante curioso roubou a cena: os atletas albicelestes, liderados por Lionel Messi, divertiram-se ao analisar a famosa "cola" estratégica adesivada na garrafa de água do goleiro inglês Jordan Pickford, preparada para uma eventual disputa de pênaltis.

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    • O "manual" de Pickford: uma tática conhecida


    Embora tenha gerado debates e risadas entre os argentinos, o truque do goleiro britânico está longe de ser inédito. O arqueiro tem como hábito registrar o histórico de batidas dos adversários em seu material.

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    Eurocopa de 2024: Nas quartas de final contra a Suíça, a tática funcionou perfeitamente. Com o suporte do estudo detalhado, Pickford defendeu a cobrança do zagueiro Manuel Akanji e assegurou a classificação inglesa.

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    • Premier League (2023/24): A anotação também foi a arma secreta do goleiro do Everton para parar o artilheiro Erling Haaland, do Manchester City. A defesa na penalidade máxima foi crucial para garantir o empate por 1 a 1 diante dos citizens.

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    Jordam Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026
    Jordam Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026 (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

    Sem resposta para Almada?

    Entre as anotações do goleiro inglês, um fato curioso sobre o meia argentino Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo, chamou a atenção. Ao lado do nome do atleta, a instrução na garrafa dizia apenas "feel on the day" (algo como "sinta no dia", em tradução livre). Sem um padrão estatístico ou resposta concreta sobre como Almada cobra seus pênaltis, a comissão técnica inglesa preferiu não cravar um canto, deixando a decisão inteiramente para o instinto de Pickford na marca da cal.


    Passada a descontração com o rival eliminado, o foco da Argentina agora se volta exclusivamente para o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Neste domingo, às 16h (de Brasília), os atuais campeões enfrentam a Espanha em um duelo que promete parar o planeta.

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    O confronto coloca frente a frente duas potências em busca de marcas históricas:

    Argentina: Em sua segunda final consecutiva — a sétima de sua trajetória —, a seleção busca o tetracampeonato mundial. A conquista igualará os sul-americanos a Alemanha e Itália no posto de segundos maiores vencedores da história do torneio.

    Espanha: La Roja carimba o passaporte para a sua segunda decisão na história das Copas. Os espanhóis buscam repetir a glória alcançada em 2010, na África do Sul.

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