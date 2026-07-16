Scaloni tem apenas uma derrota em mata-matas pela Argentina; saiba para quem Com 94% de aproveitamento, treinador só perdeu uma decisão em oito anos

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 consolidou ainda mais o trabalho de Lionel Scaloni. O treinador, que assumiu a Albiceleste em 2018 sob desconfiança, transformou-se em um verdadeiro especialista em jogos decisivos de eliminação direta, acumulando números que impressionam.

Lionel Scaloni ostenta números históricos em mata-matas e busca o tetracampeonato mundial na América do Norte (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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Ao todo, Scaloni esteve à frente da seleção em 18 partidas de mata-mata. O retrospecto é avassalador: 17 vitórias e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 94% nessas fases.

O único tropeço e a virada de chave contra o Brasil

A única derrota de Scaloni em um confronto de mata-mata aconteceu na semifinal da Copa América de 2019, contra o Brasil, em Belo Horizonte. Na ocasião, a Seleção Brasileira, que posteriormente seria a campeã do torneio sobre o Peru, venceu a Argentina por 2 a 0, com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

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O Brasil derrotou a Argentina na Copa América de 2021 e logo depois foi campeão em cima do Peru (Reprodução: Instagram / @phil.coutinho)

Aquela derrota, no entanto, funcionou como um divisor de águas para o comandante e seu elenco. A partir dali, a Argentina iniciou uma das eras mais vitoriosas de sua história, superando traumas e enfileirando troféus expressivos.

Uma era de ouro e títulos consecutivos pela Argentina

Após a queda em 2019, a seleção argentina não soube mais o que é perder uma decisão sob o comando do treinador. A redenção começou com o título da Copa América de 2021, conquistado em pleno Maracanã justamente contra o Brasil, que herdou a sede de última hora após as desistências de Argentina e Colômbia.

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Lionel Messi conquista seu primeiro título com a Argentina na Copa América de 2021 que foi realizada no Brasil por conta da Covid-19 (Foto: Carl de Souza / AFP)

A sequência vitoriosa de Lionel Scaloni ainda incluiu a conquista da Finalíssima, com uma vitória contundente sobre a Itália, então campeã da Eurocopa, em Wembley, além do histórico tricampeonato da Copa do Mundo de 2022, garantido no Catar após uma final épica contra a França.

A Argentina conquistou seu terceiro título da Copa do Mundo no Mundial do Catar, em 2022 (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Agora, diante da Espanha no próximo domingo (19), Scaloni terá a oportunidade de colocar à prova sua escrita mais importante. Além do favoritismo histórico que costuma pesar a favor dos sul-americanos em confrontos decisivos, o treinador entra em campo defendendo seu retrospecto quase perfeito para guiar a Argentina ao tetracampeonato e consolidar, de vez, uma das maiores dinastias do futebol mundial.

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