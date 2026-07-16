Scaloni tem apenas uma derrota em mata-matas pela Argentina; saiba para quem
Com 94% de aproveitamento, treinador só perdeu uma decisão em oito anos
A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 consolidou ainda mais o trabalho de Lionel Scaloni. O treinador, que assumiu a Albiceleste em 2018 sob desconfiança, transformou-se em um verdadeiro especialista em jogos decisivos de eliminação direta, acumulando números que impressionam.
Música no vestiário e treino: Argentina tem dia leve após vaga na final da Copa
De Buenos Aires à Espanha, torcida argentina celebra remontada e final da Copa do Mundo
Fifa confirma investigação sobre Argentina por faixa das Malvinas na Copa
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
Ao todo, Scaloni esteve à frente da seleção em 18 partidas de mata-mata. O retrospecto é avassalador: 17 vitórias e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 94% nessas fases.
O único tropeço e a virada de chave contra o Brasil
A única derrota de Scaloni em um confronto de mata-mata aconteceu na semifinal da Copa América de 2019, contra o Brasil, em Belo Horizonte. Na ocasião, a Seleção Brasileira, que posteriormente seria a campeã do torneio sobre o Peru, venceu a Argentina por 2 a 0, com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino.
Aquela derrota, no entanto, funcionou como um divisor de águas para o comandante e seu elenco. A partir dali, a Argentina iniciou uma das eras mais vitoriosas de sua história, superando traumas e enfileirando troféus expressivos.
Uma era de ouro e títulos consecutivos pela Argentina
Após a queda em 2019, a seleção argentina não soube mais o que é perder uma decisão sob o comando do treinador. A redenção começou com o título da Copa América de 2021, conquistado em pleno Maracanã justamente contra o Brasil, que herdou a sede de última hora após as desistências de Argentina e Colômbia.
A sequência vitoriosa de Lionel Scaloni ainda incluiu a conquista da Finalíssima, com uma vitória contundente sobre a Itália, então campeã da Eurocopa, em Wembley, além do histórico tricampeonato da Copa do Mundo de 2022, garantido no Catar após uma final épica contra a França.
Agora, diante da Espanha no próximo domingo (19), Scaloni terá a oportunidade de colocar à prova sua escrita mais importante. Além do favoritismo histórico que costuma pesar a favor dos sul-americanos em confrontos decisivos, o treinador entra em campo defendendo seu retrospecto quase perfeito para guiar a Argentina ao tetracampeonato e consolidar, de vez, uma das maiores dinastias do futebol mundial.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Tuchel garante permanência na Inglaterra até Euro de 2028: 'Comprometido'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Fifa confirma investigação sobre Argentina por faixa das Malvinas na CopaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Por que a Finalíssima entre Argentina e Espanha não aconteceu?Há 3 horas
Copa do Mundo
Torcedores detonam Martínez e Romero após Argentina x Inglaterra: 'Saco cheio'Há 3 horas
Copa do Mundo 2026
Estratégia de Tuchel é criticada por zagueiro da Inglaterra: 'Não deveríamos'Há 3 horas
Copa do Mundo 2026
Finalíssima entre Argentina e Espanha vira decisão de Copa do MundoHá 3 horas
Mais LANCE!