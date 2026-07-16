Música no vestiário e treino: Argentina tem dia leve após vaga na final da Copa
Lionel Scaloni conduz atividade antes da viagem para Nova Jersey
No dia seguinte à vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, o elenco da Argentina teve um dia de treino leve após garantir vaga na final da Copa do Mundo. E em meio a amenidades, a equipe comandada por Lionel Scaloni iniciou a preparação para enfrentar a Espanha, no domingo (19).
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Antes do início do treinamento matinal, os jogadores colocaram em alto volume a música "Amor classificado", de Rodrigo Bueno. Na saída para o campo, Lionel Messi surgiu descalço após um duelo desgastante contra a Inglaterra, na quarta-feira (15), segundo informações do "Olé".
O camisa 10 conversava com os goleiros Dibu Martínez e Juan Musso antes do início do treinamento, mas também caminhou sobre o gramado umedecido ao lado de Leandro Paredes. Na sessão comandada por Lionel Scaloni, o clima era leve, com sorrisos entre os jogadores e a sensação de boas vibrações.
Assim como costuma ser nos dias seguintes aos jogos, os atletas da Argentina que mais atuaram contra a Inglaterra fizeram um trabalho leve e de recuperação muscular. Por outro lado, os jogadores que tiveram pouco ou nenhum minuto trabalharam com mais intensidade.
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Nesta quinta-feira (16), a Argentina viaja para Nova Jersey, onde se instalará para a disputa da final da Copa do Mundo contra a Espanha. A equipe de Lionel Scaloni faz dois treinamentos na cidade da decisão antes de buscar o tão sonhado tetracampeonato.
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