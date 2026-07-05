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Onde será a Copa do Mundo de 2030? Torneio terá seis sedes

Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha estão garantidos

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:35
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A taça da Copa do Mundo
A taça da Copa do Mundo (Reprodução)


Em comemoração aos 100 anos da Copa do Mundo, a próxima edição, em 2030, será disputada em seis sedes, em três continentes. Os jogos vão acontecer na Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha. Todos os anfitriões já estão garantidos na competição.

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    Desse sexteto, o trio formado por Marrocos, Portugal e Espanha vai receber 101 das 104 partidas do Mundial.

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    Já Uruguai, sede da primeira Copa, Argentina e Paraguai receberão jogos de aberturas comemorativos, antes de o torneio seguir para as demais sedes.

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    • Programação da Copa do Mundo de 2030

    • Sábado e domingo, 8 e 9 de junho de 2030: cerimônia de comemoração do centenário e primeiras partidas do Uruguai em Montevidéu, Argentina em casa e Paraguai em casa.
    • Quinta e sexta-feira, 13 e 14 de junho de 2030: cerimônia de abertura e jogo(s) de abertura da Copa do Mundo FIFA 2030.
    • Sábado e domingo, 15 e 16 de junho de 2030: primeiras partidas das demais seleções dos grupos do Uruguai, Argentina e Paraguai.
    • Sexta e sábado, 21 e 22 de junho de 2030: segundas partidas de todas as seleções dos grupos do Uruguai, Argentina e Paraguai.
    • Domingo, 21 de julho de 2030: final da Copa do Mundo da FIFA de 2030.

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