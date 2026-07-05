Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo? Entenda Jogador terá 38 anos na próxima Copa, em 2030

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega na Copa do Mundo 2026 por 2 a 1, com dois gols marcados por Erling Haaland no segundo tempo para os noruegueses e um de Neymar, feito de pênalti, nos acréscimos finais para os brasileiros. Com a eliminação, reacende a dúvida se o atacante de 34 anos terá condições de atuar na próxima edição do torneio, em 2030. Entenda se o jogador irá se aposentar da Seleção Brasileira ou não.

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Neymar chora após eliminação do Brasil contra Noruega na Copa. (Imagem: Jewel SAMAD / AFP)

Após a partida, o atacante deu a entender que não voltaria mais a atuar com a Amarelinha em Copas do Mundo. Relembrando que fez a primeira partida pela Seleção no mesmo estádio em que o Brasil foi eliminado, ele concluiu dizendo que 'acabou'.

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— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

No início de junho deste ano, o perfil oficial da Copa do Mundo, administrado pela Fifa, publicou fotos do jogador do Brasil em todas as últimas três Copas, e o atacante comentou "The Last dance 🇧🇷🔥😉" na publicação. Confira o comentário na publicação:

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Comentário de Neymar em publicação no Instagram (Imagem: Reprodução/Instagram)

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Além do comentário anunciando a 'última dança' e decretando a competição como palco do encerramento das participações de Neymar em Copas, em janeiro de 2025, o craque já havia anunciado em entrevista para a CNN que a edição de 2026 seria a última copa disputada pelo camisa 10.

"Sei que é a minha última Copa, então é meu último tiro, minha última chance. Vou fazer de tudo para que a gente possa conseguir", disse Neymar. "Eu quero estar, vou tentar fazer o meu máximo, trabalhar muito forte para que esteja junto à Seleção Brasileira", contou o jogador.

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A CazéTV confirmou ao vivo que o jogador decretou o fim do ciclo e anunciou aposentadoria da Seleção Brasileira. Ou seja, Neymar não deve atuar na Copa do Mundo de 2030 baseado nas declarações que o jogador deu antes da edição deste ano e após a derrota para a Noruega. O atacante terá 38 anos na próxima edição, e após sofrer muito com lesões e problemas físicos nos últimos anos, precisaria ter uma disciplina física intensa para conseguir estar apto para atuar na competição no próximo ano.

A Copa do Mundo de 2026 foi a quarta do atacante, que fez parte da campanha da Seleção em 2014, quando o Brasil chegou às semifinais, e de 2018 e 2022, quando os brasileiros alcançaram as quartas de finais. O jogador não conseguiu encerrar o jejum da Seleção Brasileira na competição, que não conquista a Copa desde 2002, há 24 anos.

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Com a Amarelinha na Copa do Mundo, Neymar soma 15 jogos, 9 gols e 3 assistências. O último gol marcado pelo jogador na competição antes da partida de hoje, contra a Noruega, foi no jogo contra a Croácia, em 2022, que terminou empatada em 1 a 1. O Brasil foi eliminado nos pênaltis após as cobranças erradas de Rodrygo e Marquinhos.

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