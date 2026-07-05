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Elenco da Espanha pode bater meta e alcançar acordo financeiro contra Portugal na Copa

Garantia de premiação depende de vaga nas quartas de final e negociação de valores foi liderada por Rodri

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
05/07/2026 15:57
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Time da Espanha em foto antes de jogo na Copa do Mundo
Espanha encara o Uruguai na última rodada da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Uma eventual classificação da Espanha contra Portugal no duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo pode render um bônus financeiro ao elenco comandado por Luis de la Fuente. O acordo foi baseado em uma meta estabelecida pela Federação Espanhola em parceria com os jogadores e que definiu a fase de quartas de final como o "mínimo" a ser alcançado pela equipe no Mundial.

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    Segundo publicação do jornal espanhol Marca, as rodadas de negociações sobre o bônus e a meta de jogos foram lideradas pelo meio-campista Rodri, um dos capitães da Espanha nesta Copa. O veículo afirmou que as quartas de final foram definidas com base nas expectativas que a seleção mantinha antes da estreia no torneio e que foi uma escolha "arriscada" do elenco por conta da fase a mais de mata-mata.

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    Por mais que os espanhóis sejam vistos como um dos favoritos ao título, havia o risco de eliminação pela partida nos 16-avos de final. A Espanha eliminou a Áustria sem dificuldades por 3 a 0 chega fortalecida para o confronto contra Portugal, que passou em segundo em sua chave e eliminou a Croácia com um gol nos últimos minutos.

    A disputa de uma fase a mais de mata-mata foi usada como "trunfo" pelo elenco da Espanha para aumentar a bonificação financeira. Segundo o Marca, não foram divulgados os valores envolvidos no acordo dos jogadores com a Federação, mas há uma base de cifras baseada na campanha da Eurocopa de 2025, quando a equipe conquistou o título.

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    • A competição europeia 87,5 mil euros por chegar às quartas, 233,6 mil pelas semifinais e 291,3 mil por ser finalista. O título diante da Inglaterra rendeu mais 434,6 mil euros de prêmio para a Espanha. Na Copa, os valores são muito mais relevantes. O Mundial da Fifa paga 16,4 milhões de euros para os países classificados às quartas e entre 23 e 25 milhões de euros pela semifinal. O campeão fatura 43,2 milhões de euros.

    Diante da disparidade de valores, há a expectativa de que a seleção espanhola receba ainda mais bonificação caso alcance as quartas de final. A Espanha não alcança a fase desde a edição de 2010, quando terminou campeã do Mundo. Naquele ano, eliminou o Paraguai e avançou às semis.

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    Elenco da Espanha pode bater meta e alcançar acordo financeiro contra Portugal na Copa
    Espanha enfrenta Portugal nesta segunda-feira (6). (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

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