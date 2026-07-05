Elenco da Espanha pode bater meta e alcançar acordo financeiro contra Portugal na Copa Garantia de premiação depende de vaga nas quartas de final e negociação de valores foi liderada por Rodri

Uma eventual classificação da Espanha contra Portugal no duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo pode render um bônus financeiro ao elenco comandado por Luis de la Fuente. O acordo foi baseado em uma meta estabelecida pela Federação Espanhola em parceria com os jogadores e que definiu a fase de quartas de final como o "mínimo" a ser alcançado pela equipe no Mundial.

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Segundo publicação do jornal espanhol Marca, as rodadas de negociações sobre o bônus e a meta de jogos foram lideradas pelo meio-campista Rodri, um dos capitães da Espanha nesta Copa. O veículo afirmou que as quartas de final foram definidas com base nas expectativas que a seleção mantinha antes da estreia no torneio e que foi uma escolha "arriscada" do elenco por conta da fase a mais de mata-mata.

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Por mais que os espanhóis sejam vistos como um dos favoritos ao título, havia o risco de eliminação pela partida nos 16-avos de final. A Espanha eliminou a Áustria sem dificuldades por 3 a 0 chega fortalecida para o confronto contra Portugal, que passou em segundo em sua chave e eliminou a Croácia com um gol nos últimos minutos.

A disputa de uma fase a mais de mata-mata foi usada como "trunfo" pelo elenco da Espanha para aumentar a bonificação financeira. Segundo o Marca, não foram divulgados os valores envolvidos no acordo dos jogadores com a Federação, mas há uma base de cifras baseada na campanha da Eurocopa de 2025, quando a equipe conquistou o título.

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A competição europeia 87,5 mil euros por chegar às quartas, 233,6 mil pelas semifinais e 291,3 mil por ser finalista. O título diante da Inglaterra rendeu mais 434,6 mil euros de prêmio para a Espanha. Na Copa, os valores são muito mais relevantes. O Mundial da Fifa paga 16,4 milhões de euros para os países classificados às quartas e entre 23 e 25 milhões de euros pela semifinal. O campeão fatura 43,2 milhões de euros.

Diante da disparidade de valores, há a expectativa de que a seleção espanhola receba ainda mais bonificação caso alcance as quartas de final. A Espanha não alcança a fase desde a edição de 2010, quando terminou campeã do Mundo. Naquele ano, eliminou o Paraguai e avançou às semis.

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Espanha enfrenta Portugal nesta segunda-feira (6). (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

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