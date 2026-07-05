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Portugal x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:30
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Portugal x Espanha se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Portugal x Espanha se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    Escudo Portugal
    POR
    Espanha onde assistir escudo
    ESP
    Copa do Mundo
    oitavas de final
    Data e Hora
    segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA)
    Árbitro
    Anthony Taylor (ENG)
    Assistentes
    Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)
    Var
    Bastian Dankert (GER)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia garantiu a classificação da Seleção das Quinas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na fase de grupos, a equipe venceu apenas uma partida: contra o Uzbequistão, por 5 a 0. Com outros dois empates, contra RD Congo e Colômbia, a seleção portuguesa se classificou com o segundo lugar do Grupo K.

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    • Até o jogo das oitavas de final, a Espanha ainda não sofreu gols. A equipe passou ilesa na fase de grupos, com um empate em 0 a 0 com Cabo Verde e duas vitórias, contra a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0. Nos 16 avos de final, a seleção espanhola venceu a Áustria por 3 a 0.

    Tudo sobre Portugal x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Portugal 🆚 Espanha
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ENG)
    🚩 Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)
    🖥️ VAR: Bastian Dankert (GER).

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 Portugal
    Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.
    Técnico: Roberto Martínez.

    🔴 Espanha
    Simón; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
    Técnico: Luis de la Fuente.

    Portugal x Espanha se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Portugal x Espanha se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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