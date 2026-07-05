Portugal x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo
Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia garantiu a classificação da Seleção das Quinas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na fase de grupos, a equipe venceu apenas uma partida: contra o Uzbequistão, por 5 a 0. Com outros dois empates, contra RD Congo e Colômbia, a seleção portuguesa se classificou com o segundo lugar do Grupo K.
Até o jogo das oitavas de final, a Espanha ainda não sofreu gols. A equipe passou ilesa na fase de grupos, com um empate em 0 a 0 com Cabo Verde e duas vitórias, contra a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0. Nos 16 avos de final, a seleção espanhola venceu a Áustria por 3 a 0.
Tudo sobre Portugal x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Portugal 🆚 Espanha
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ENG)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)
🖥️ VAR: Bastian Dankert (GER).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 Portugal
Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.
Técnico: Roberto Martínez.
🔴 Espanha
Simón; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
Técnico: Luis de la Fuente.
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