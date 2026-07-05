logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ancelotti explica escolha de Bruno Guimarães em cobrança de pênalti do Brasil

Camisa 8 do Brasil perdeu a cobrança de pênalti quando o duelo entre Brasil x Noruega estava empatado

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviado especial
05/07/2026 20:33
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Photo by Pedro UGARTE / AFP)

NOVA JERSEY (EUA) - O Brasil teve a chance de sair na frente do placar contra a Noruega na noite deste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, quando teve um pênalti a seu favor. Antes da cobrança, Vini Jr estava com a bola nas mãos, mas entregou a Bruno Guimarães, que cobrou mal e viu o goleiro adversário defender.

  • Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

    Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: ‘Não é o fim, é o início de um novo ciclo’

    Seleção Brasileira
    Há 1 minuto
  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 43 minutos

    • ➡️Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'

    Após a eliminação brasileira por 2 a 1, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva. O italiano foi questionado sobre o motivo de Bruno Guimarães ter sido o escolhido para cobrar, e não o camisa 7.

    continua após a publicidade

    - Porque fizemos uma estatística de um ano de jogadores rivais e dos nossos. O melhor na seleção era Raphinha. Naquele momento no campo, o melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Raphinha e depois Bruno Guimarães, e depois Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo - explicou Ancelotti.

    O treinador falou mais de uma vez sobre a triste da eliminação precoce na Copa do Mundo, foi perguntado se realmente acreditava nas chances do Brasil de vencer a competição e também sobre o que pretende mudar daqui para frente, já que estará no próximo ciclo do Brasil até o Mundial de 2030.

    continua após a publicidade
  • Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Fora de Campo
    Há 5 minutos
  • Neymar abraçado com Davi Lucca, seu filho, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Apoio de familiares atrasa saída dos jogadores da Seleção Brasileira do estádio

    Seleção Brasileira
    Há 4 minutos
  • Neymar chorando sentado em campo

    Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo? Entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos

    • - Agora temos que administrar a tristeza, amanhã começamos a pensar no que pode ser o futuro dessa seleção que já tem um grupo bastante sólido de jovens e de veteranos que podem continuar e de novos jogadores que podem entrar - finalizou Ancelotti.

    ➡️ Brasil se curva a Haaland e dá adeus à Copa do Mundo

    Outras respostas de Ancelotti

    Sobre os 25 minutos finais de Brasil x Noruega:

    - Endrick entrou para dar mais profundidade, teve oportunidade um ou dois minutos depois. Para ter qualidade no último terço colocamos Neymar e na direita Endrick, e depois troquei Bruno porque estava cansado para colocar pernas frescas no meio campo - disse.

    continua após a publicidade

    Com a aposentadoria de Casemiro, o grande problema para o futuro é o meio-campo?

    - Temos que pensar. É bastante evidente que no meio campo acho que tem que sair jogadores de nível, jovens. Temos jovens no futebol brasileiro que podem estar na Seleção no futuro - completou.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Orjan Nyland, goleiro da Noruega, defende cobrança de pênalti de Bruno Guimarães, do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Seleção Brasileira

    OPINIÃO: faltou ao Brasil capacidade de urgência nas oitavas da Copa

    Há 1 minuto
    Neymar entrou no segundo tempo do duelo entre o Brasil e a Noruega. (Foto: Reuters/Folhapress)

    Copa do Mundo 2026

    CBF manda recado após eliminação do Brasil para a Noruega: 'Voltaremos ainda mais fortes'

    Há 23 minutos
    Torcedores no MetLife lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo após derrota para a Noruega

    Copa do Mundo 2026

    Análise – Brasil não ganha mais Copa, mas ensina ao mundo que a bola pune

    Há 30 minutos
    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega

    Copa do Mundo 2026

    'Haaland é maior que o Brasil': jornais europeus repercutem derrota da Seleção na Copa

    Há 30 minutos
    Endrick cabisbaixo contra a Noruega na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira: quem se destacou e quem decepcionou na Copa do Mundo?

    Há 31 minutos
    Stale Solbakken, técnico da Noruega celebra classificação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Noruega celebra classificação contra o Brasil: 'Todos sabiam'

    Há 33 minutos
    Mais LANCE!
    Oscar Bobb divide bola com Casemiro

    Jogador da Noruega avalia classificação: "Brasil teve azar"

    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega

    Gol de Neymar na eliminação do Brasil iguala feito histórico de Pelé

    Carlo Ancelotti não concedeu entrevista na beira do campo

    Luís Felipe Freitas detona postura de Ancelotti ao vivo: 'Covardia'

    Neymar bate boca com o goleiro da Noruega

    Veja o que Neymar disse ao goleiro da Noruega em eliminação do Brasil

    Jogadores da Seleção lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026

    Brasil é eliminado da Copa em 'maldição das melhores gerações'; entenda

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

    Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'

    Neymar chora após derrota do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Acabou'

    Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Brasil

    Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa; veja lista

    Haaland ganha de Gabriel Magalhães e marca para a Noruega contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Enquete: Qual foi o maior vilão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo?