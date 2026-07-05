Lance de Gabriel Magalhães com Haaland em eliminação do Brasil repercute: 'Sempre' Partida terminou em 2 a 1 e a Seleção Brasileira está eliminada

Na eliminação do Brasil para a Noruega por 2 a 0, nesta segunda-feira (5), no MetLife Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o lance do primeiro gol de Erling Haaland na partida foi em cima de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira.

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Durante a semana o debate foi sobre como o zagueiro já conhecia o atacante norueguês e poderia marcá-lo, no entanto, na primeira chegada do atacante com liberdade, Haaland conseguiu marcar fazendo com que os torcedores se revoltassem. Veja a repercussão:

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Não era o Gabriel Magalhães que ia parar o halaand? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Mateus Gonçalves (@mgoncalves_03) July 5, 2026

Magalhães foi atropelado



Totalmente humilhado https://t.co/4OZh7Ma4R3 — 𝒂𝒍𝒗𝒆𝒔' (@_alvesrlq) July 5, 2026

Haaland fez o Gabriel Magalhães de criança — Matheus ᶜʳᶠ (@theuuspereira) July 5, 2026

nas me juraram que o Magalhães era o pai do haaland — gato santista (@gatosantistasfc) July 5, 2026

Passaram a semana toda falando que o gabriel magalhães conhece bem o haaland com aquela vibe de "dante conhece bem os alemães"



Só podia dar em uma coisa — vycto (@vxcversao) July 5, 2026

O Gabriel Magalhães é um coitado e sempre foi contra o Haaland



Nada de diferente — Brooklyn Guy (@BrooklynGuyNBA) July 5, 2026

Histórico de desavenças entre Gabriel Magalhães e Haaland

A rivalidade entre os dois jogadores começou a ganhar notoriedade em março de 2024, após um empate sem gols entre as equipes inglesas, quando ambos bateram boca após o encerramento do jogo. O ponto alto do desentendimento ocorreu em setembro do mesmo ano, quando Haaland arremessou a bola contra a cabeça de Gabriel Magalhães, que estava de costas, logo após o City marcar o gol de empate nos acréscimos.

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A resposta do defensor brasileiro veio em fevereiro de 2025, na goleada por 5 a 1 do Arsenal. Na ocasião, o zagueiro comemorou um gol gritando diretamente no rosto do norueguês. Posteriormente, em entrevista ao podcast Podpah, Gabriel admitiu que a atitude serviu como troco pela bolada recebida meses antes.

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Haaland e Gabriel Magalhães acumulam discussões e disputas físicas intensas nos clássicos ingleses (Foto: Darren Staples / AFP)

O capítulo mais recente na Inglaterra

Em abril deste ano, os atletas voltaram a se enfrentar em uma partida tensa vencida pelo City por 2 a 1. Haaland anotou o gol da vitória e manteve o combate físico com o brasileiro durante os 90 minutos. Em um dos lances, Gabriel encostou a cabeça no adversário, recebeu cartão amarelo e flertou com a expulsão.

Após a partida, o atacante norueguês declarou à imprensa que o defensor brasileiro deveria agradecê-lo por não ter valorizado o choque, afirmando que uma simulação causaria o cartão vermelho. Haaland também exibiu arranhões no corpo após o jogo, mencionando o estilo agressivo do defensor.

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Respeito mútuo apesar do desgaste

Apesar das seguidas discussões, os dois atletas já manifestaram admiração pelo nível competitivo do rival. Gabriel Magalhães classificou o camisa 9 da Noruega como o oponente mais difícil de marcar na Premier League. Por outro lado, Haaland elogiou o estilo de jogo do zagueiro brasileiro e ressaltou que aprecia os enfrentamentos físicos na área.

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