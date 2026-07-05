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Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Acabou'

Camisa 10, que foi às lágrimas após o jogo, deu sinais de que não pretende disputar outra Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:10
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Neymar chora após derrota do Brasil na Copa do Mundo
Neymar chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Imagem: Buda Mendes/Getty Images via AFP)

A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, pode ter marcado o último jogo de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira. Após a derrota por 2 a 1 neste domingo (5), o camisa 10 indicou que não pretende mais disputar um Mundial e afirmou que sua trajetória chegou ao fim.

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    Autor do único gol brasileiro na partida, disputada em Nova Jersey, Neymar balançou a rede em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Após o apito final, o atacante relembrou que estreou justamente no mesmo estádio onde pode ter encerrado sua história pela Seleção.

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    — Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

    Neymar chora após derrota do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Imagem: Buda Mendes/Getty Images via AFP)
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    • A derrota também representa um marco negativo para a Seleção Brasileira. A campanha é a pior do país em uma Copa do Mundo desde 1990 e garante o maior jejum de títulos mundiais da história da equipe. Em 2030, o Brasil completará 28 anos sem conquistar a competição, superando o intervalo entre o primeiro título, em 1958, e o seguinte, em 1962.

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    Neymar marcou o gol do Brasil contra a Noruega

    Neymar entrou na partida contra a Noruega quando o placar ainda marcava 0 a 0. Sem grandes participações ao longo do jogo, o camisa 10 ganhou protagonismo nos acréscimos ao assumir a cobrança de um pênalti. Antes da batida, trocou provocações com o goleiro norueguês Nyland.

    Após converter a penalidade, Neymar correu em direção ao goleiro, sorriu e voltou a provocá-lo antes de comemorar o gol.

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