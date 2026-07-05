Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Acabou' Camisa 10, que foi às lágrimas após o jogo, deu sinais de que não pretende disputar outra Copa

A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, pode ter marcado o último jogo de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira. Após a derrota por 2 a 1 neste domingo (5), o camisa 10 indicou que não pretende mais disputar um Mundial e afirmou que sua trajetória chegou ao fim.

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Autor do único gol brasileiro na partida, disputada em Nova Jersey, Neymar balançou a rede em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Após o apito final, o atacante relembrou que estreou justamente no mesmo estádio onde pode ter encerrado sua história pela Seleção.

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— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

Neymar chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Imagem: Buda Mendes/Getty Images via AFP)

A derrota também representa um marco negativo para a Seleção Brasileira. A campanha é a pior do país em uma Copa do Mundo desde 1990 e garante o maior jejum de títulos mundiais da história da equipe. Em 2030, o Brasil completará 28 anos sem conquistar a competição, superando o intervalo entre o primeiro título, em 1958, e o seguinte, em 1962.

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Neymar marcou o gol do Brasil contra a Noruega

Neymar entrou na partida contra a Noruega quando o placar ainda marcava 0 a 0. Sem grandes participações ao longo do jogo, o camisa 10 ganhou protagonismo nos acréscimos ao assumir a cobrança de um pênalti. Antes da batida, trocou provocações com o goleiro norueguês Nyland.

Após converter a penalidade, Neymar correu em direção ao goleiro, sorriu e voltou a provocá-lo antes de comemorar o gol.

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