Torcida toma Copacabana e Alzirão antes de duelo entre Brasil x Noruega
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A poucas minutos de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, dois dos principais pontos de encontro da torcida carioca começaram a ganhar clima de decisão neste domingo (5). Em Copacabana e no tradicional Alzirão, na Tijuca, torcedores chegaram ainda no início da tarde para acompanhar a programação montada para o confronto, que vale vaga nas quartas de final do Mundial.
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Na Zona Sul, a Arena Copacabana, instalada na altura do Posto 2, abriu as atividades com apresentações do Grupo Arruda e do bloco Carrossel de Emoções. Mesmo com o tempo nublado e o frio na orla, o público compareceu cedo ao espaço, que terá transmissão da partida em telões e encerrará a programação com show de Pretinho da Serrinha. Entre os primeiros torcedores a entrar na arena estava Antônio, de 75 anos, que chegou ao local por volta das 12h.
— Que frio que nada... Já já o Brasil começa e a coisa ferve aqui igual nos outros dias. Só não chover, que a gente faz bagunça aqui (risos), porque o Brasil vai passar por cima deles — afirmou.
A expectativa da organização é receber cerca de 10 mil pessoas ao longo do dia. Além dos shows, o espaço conta com DJs, ativações de patrocinadores e experiências voltadas ao público. O acesso acontece mediante retirada antecipada de ingresso e está sujeito à capacidade máxima da arena.
Aquecimento no Alzirão para o duelo da Seleção Brasileira
Na Zona Norte, o Alzirão voltou a transformar a Rua Alzira Brandão em uma grande arquibancada a céu aberto. Tradicional ponto de encontro dos torcedores desde a Copa do Mundo de 1978, o evento começou de forma mais tranquila durante o início da tarde, mas ganhou movimento conforme se aproximava o horário da partida.
Antes do apito inicial, a DJ Ingrid comandou o aquecimento musical, enquanto o cantor Palito se apresentou para os torcedores. Cerca de uma hora antes da bola rolar, a rua já estava tomada por pessoas vestidas de verde e amarelo. Quem chegou mais cedo conseguiu ocupar os lugares próximos às grades e participar da distribuição de brindes promovida pela organização.
— Tô curtindo o Alzirão, rumo ao hexa! Vamos para cima da Noruega. Alzirão é show de bola, aqui é só lazer. Olha o pagodinho... hoje é 2 a 0 Brasil! Valeu, Haaland, fui! — disse o torcedor Daniel.
Para receber o público, a Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito na região. As interdições no entorno da Rua Alzira Brandão começaram às 13h e seguem até 23h50, com apoio de agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal para organizar o fluxo de veículos e pedestres.
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