logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Análise – Brasil não ganha mais Copa, mas ensina ao mundo que a bola pune

Seleção inicia fila de maior jejum na história dos Mundiais

PorMarcio DolzanEnviado Especial
05/07/2026 20:25
Favorite o Lance! no Google
Torcedores no MetLife lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo após derrota para a Noruega
Torcedores no MetLife lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo após derrota para a Noruega (Foto: Charly Triballeau/AFP)

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - Em um esporte tão imprevisível quanto o futebol, há poucas certezas. Uma delas é que a bola pune, sobretudo em uma Copa do Mundo. Há pouco espaço para erros, e o Brasil decidiu abusar deles neste domingo (5), diante da Noruega. Não mereceu vencer, mas mereceu encerrar com a pior campanha desde a Copa do Mundo de 1990.

  • Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

    Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: ‘Não é o fim, é o início de um novo ciclo’

    Seleção Brasileira
    Há 18 minutos

    • ➡️Brasil erra demais, se curva a Haaland e dá adeus à Copa do Mundo

    A diferença é que há 36 anos o Brasil caiu nas oitavas de final para a Argentina de Maradona e Caniggia, então campeã mundial, não para a Noruega de Haaland.

    continua após a publicidade

    A derrota por 2 a 1 no MetLife Stadium começou a ser construída ainda no primeiro tempo, em que o Brasil passou 50 minutos correndo atrás da bola, e em momento algum teve a posse ou o domínio da partida.

    Num jogo assim, em que é o adversário que propõe o jogo, é imperativo que se aproveitem as raras oportunidades. E nenhuma foi melhor no primeiro tempo do que o pênalti sofrido por Matheus Cunha, desperdiçado por Bruno Guimarães. 

    continua após a publicidade
  • Stale Solbakken, técnico da Noruega celebra classificação na Copa do Mundo

    Técnico da Noruega celebra classificação contra o Brasil: 'Todos sabiam'

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Oscar Bobb divide bola com Casemiro

    Jogador da Noruega avalia classificação: "Brasil teve azar"

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega

    Gol de Neymar na eliminação do Brasil iguala feito histórico de Pelé

    Seleção Brasileira
    Há 7 minutos

    • Perder pênalti é do jogo, acontece. Não acontecia para o Brasil em uma Copa do Mundo desde 1986, mas acontece. O problema é que Bruno Guimarães telegrafou a cobrança e perdeu força na perna no momento em que diminuiu a corrida para a bola. O volante, diga-se, foi um dos melhores jogadores da Seleção Brasileira neste Mundial. Mas errou, e no futebol moderno, assim como no antigo, há pouco espaço para erros.

    Quase tão inaceitável quanto desperdiçar um pênalti em um jogo eliminatório de Copa do Mundo é perder o gol que perdeu Endrick pouco depois de entrar em campo no segundo tempo.

    continua após a publicidade

    Novamente, errar é humano e do jogo. Perder e dar adeus a um torneio, também.

    Deste domingo até a Seleção Brasileira pousar no Aeroporto do Galeão, serão feitas as mais distintas análises e todas elas estarão certas. Vai ter razão quem questionar as escolhas de Carlo Ancelotti para o jogo e para a própria Copa do Mundo. Vai ter razão quem criticar a demora para colocar Neymar e quem criticar o fato de ele ter entrado em campo. E vai ter razão quem afirmar que a culpa toda é da CBF e do ciclo totalmente bagunçado que culminou na eliminação deste domingo.

    Mas no fim, nada disso importa. O que importa é que a outrora Seleção mais temida do planeta está há 24 anos sem vencer uma equipe europeia em mata-mata de Copa do Mundo, mesmo as médias. E que chegará a 2030 com o maior jejum em um século de Mundiais.

    continua após a publicidade

    Ou algo muda de verdade, ou o que acontecerá com o Brasil numa Copa do Mundo será outra das raras coisas previsíveis no futebol.

    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Seleção Brasileira encerra a participação em Copa do Mundo que representa fim de um ciclo de jogadores (Foto: Jewel Samad/AFP)

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Torcedores noruegueses comemoram classificação diante do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Noruegueses provocam brasileiros após vitória na Copa do Mundo: 'Só para lembrar'

    Há 1 minuto
    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega

    Copa do Mundo 2026

    'Haaland é maior que o Brasil': jornais europeus repercutem derrota da Seleção na Copa

    Há 3 minutos
    Endrick cabisbaixo contra a Noruega na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira: quem se destacou e quem decepcionou na Copa do Mundo?

    Há 4 minutos
    Jogadores da Seleção lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Brasil é eliminado da Copa em 'maldição das melhores gerações'; entenda

    Há 13 minutos
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira

    Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'

    Há 18 minutos
    Neymar chora após derrota do Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Acabou'

    Há 18 minutos
    Mais LANCE!
    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Haaland fala sobre atuação diante do Brasil: 'Eu sei exatamente o que fazer'

    Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Brasil

    Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa; veja lista

    Haaland ganha de Gabriel Magalhães e marca para a Noruega contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Enquete: Qual foi o maior vilão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo?

    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Everaldo Marques, da Globo, desabafa após eliminação do Brasil: 'Não merece'

    Neymar lamenta eliminação na Copa do Mundo

    Brasil garante quantia milionária mesmo após eliminação na Copa do Mundo

    Carlo e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira - Copa do Mundo

    Auxiliar defende escolha por Bruno Guimarães em pênalti do Brasil: 'Pensado antes do jogo'

    Ana Thaís Matos durante transmissão da partida entre Brasil e a Noruega

    Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'

    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco

    Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'