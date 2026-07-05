Técnico do México quer 'sorte' contra Inglaterra na Copa Aguirre projeta "jogo perfeito" do México e aposta na força do Estadio Azteca

O México chega embalado às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer seus quatro primeiros jogos sem sofrer nenhum gol. O próximo obstáculo é a Inglaterra, em duelo que acontece neste domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estadio Azteca. Contudo, o técnico Javier Aguirre reconheceu o favoritismo dos ingleses e destacou que os mexicanos precisarão de uma partida quase perfeita para anular os ingleses.

Aguirre ainda disse que a equipe mexicana poderia contar um pouco com a sorte para sair com a vitória. Segundo o comandante, a sorte se apresenta a algumas equipes em jogos igualados, o que acredita ser o caso da partida em questão. Mesmo reconhecendo a qualidade da Inglaterra, o treinador mexicano acredita que o seu elenco consegue um resultado positivo: "Se não acreditasse que podemos vencer a Inglaterra, eu diria. Acredito que vai ser um jogo muito igual, e quem cometer menos erros vai ganhar."

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Caso o México avance de fase, a equipe iria igualar as duas melhores campanhas da história do país: em 1970 e 1986 (curiosamente, ambas também foram jogadas no México). Ainda assim, a campanha de 2026 se destacaria pelo fato de o torneio atual ter um jogo a mais antes das quartas de final. Isso significa que, mesmo igualando a fase de sua melhor campanha histórica, o México teria disputado o seu recorde de partidas em uma edição de Copa do Mundo.

Javier Aguirre destacou a preparação do elenco para o Mundial. Segundo o técnico, a seleção teve tempo suficiente para escolher jogadores que prestaram o seu talento individual à equipe, deixando o ego de lado. "Acredito que acertamos no plano humano, gente muito entregue, que se ajuda entre eles. Isso acontece em todos os setores", complementou.

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O icônico Estadio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas quartas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

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Estadio Azteca como trunfo do México contra a Inglaterra na Copa

O treinador também destacou a força do Estadio Azteca para a seleção mexicana, local em que o México nunca perdeu uma partida de Copa do Mundo. Até o momento, o México disputou dez jogos de Copa no Azteca, com um retrospecto de oito vitórias e dois empates.

No total, o país disputou 141 partidas no estádio, com o histórico de 95 vitórias, 38 empates e apenas oito derrotas. Em confrontos oficiais, o número de reveses cai para apenas dois. A última derrota do México no Azteca foi em 6 de setembro de 2013, contra Honduras por 2 a 1 nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014.

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Porém, a derrota mais emblemática ocorreu em 2001, quando o México perdeu para a Costa Rica por 2 a 1 pelas Eliminatórias da Concacaf. Na ocasião, a seleção mexicana nunca havia sido superada em casa em jogos classificatórios para Mundiais. No dia seguinte, o jornal La Nación eternizou o resultado ao destacar em sua manchete o termo "Aztecazo".

Os três jogos do México no Estadio Azteca na Copa do Mundo de 2026 (África do Sul, Tchéquia e Equador) contaram com 80.824 pessoas nas arquibancadas, o que representa a capacidade total do palco do jogo contra a Inglaterra. Aguirre afirmou que a mobilização nacional pode ser um fator importante para a partida.

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Há muitas emoções, evidentemente, e o melhor deve estar por vir. Amanhã vai ser um grande dia. Há muitas histórias pessoais, de meus pais, meus netos, nas arquibancadas. São coisas que te alimentam, animicamente, e são difíceis de descrever.

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