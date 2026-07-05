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OPINIÃO: uma vergonha com todo peso que a palavra encerra

Símbolo maior é a convocação de um jogador que não atua em alto nível há 3 anos

PorLúcio de Castro
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:35
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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A pior participação do Brasil em Copa do Mundo desde 1966 em termos de classificação. Já seria um excelente resumo da história do Brasil nesse mundial.

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    • Podemos tentar analisar por vários enfoques. O lado de fora do campo jamais pode ser esquecido nesse momento. Seis presidentes, sete mandatos diferentes desde 2012.

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    Em campo, o Brasil teve a chance de ouro. Numa Copa do Mundo onde 95% das equipes que abrem o placar saem vencedoras do jogo, perder o pênalti com 0 x 0 tem um peso de imensa importância. Bruno Guimarães perdeu. Cabe lembrar aos que cobram de Vini Jr: o batedor de pênalti do Brasil nos últimos anos não era ele.


    Ainda assim, o Brasil teve outras chances. O conjunto da obra é de um time com a história do Brasil com 32% de posse de bola. Uma vergonha com todo peso que a palavra encerra. A vergonha final tem requintes de bizarrice.

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    Que teve seu ápice naquele espetáculo grotesco da convocação transformada em show. E seu símbolo maior é a convocação de um jogador que não atua em alto nível há 3 anos. Que ninguém considere isso algo menor agora.

    Neymar sorri para o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti para o Brasil contra a Noruega
    Neymar sorri para o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti para o Brasil contra a Noruega (Foto: Odd Andersen / AFP)


    Os alemães têm uma palavra definitiva para explicar o que aconteceu: "Zeitgeist" (de Zeit, tempo, e Geist, espírito). O espírito de um tempo: o fim do Brasil com o time perdendo, sendo eliminado de uma Copa e ele rindo, feliz com o seu gol de pênalti, depois de perder todas as ações tentadas em campo. Mandando beijinho.

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    O Brasil é um país que merece um ídolo maior. Falaremos muito mais sobre isso. Por fim, a todos nós resta um cadáver insepulto: o patético papel da imprensa, salvo evidentemente, as honrosas exceções, que, de maneira geral, não foi capaz de contar essa história. Uma convocação que é uma aberração, um treinador com contrato renovado até 2030 faltando 10 dias para a convocação final.


    Fracassamos em campo mais uma vez. Fracassamos enquanto imprensa, entre repórteres e influencers, ao não fazer jornalismo.

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