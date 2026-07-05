Técnico da Noruega celebra classificação contra o Brasil: 'Todos sabiam'
Seleção noruegesa avança às quartas de final da Copa do Mundo
O técnico da Noruega, Stale Solbakken, celebrou a classificação histórica para as quartas de final da Copa do Mundo após a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (5). Após a partida, o comandante norueguês destacou o orgulho pela atuação de sua equipe e afirmou que a confiança dos jogadores foi determinante para superar a Seleção Brasileira, que se despede do Mundial.
🗣️ Haaland fala sobre atuação diante do Brasil: 'Eu sei exatamente o que fazer'
Segundo Solbakken, o duelo em Nova Jersey era cercado de expectativa entre os torcedores da Noruega, que sabiam das dificuldades de enfrentar uma das principais seleções do mundo. Para o treinador, porém, a partida acabou sendo decidida nos detalhes e favoreceu sua equipe.
— Todos os torcedores noruegueses sabiam que esse jogo podia ir para qualquer direção. Foi difícil, mas acabou indo na nossa direção. Estou muito orgulhoso. Manchester City e Real Madrid são equipes que os nossos jogadores têm experiência enfrentando; foi aí que a gente aproveitou. Tivemos muita confiança e posse de bola. As bolas mais longas acabaram trazendo o resultado positivo para a gente — destacou Stale Solbakken.
Com a vitória, a Noruega eliminou o Brasil e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A equipe agora aguarda o vencedor do confronto entre México e Inglaterra para conhecer seu próximo adversário na competição.
Quanto à Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti teve seu contrato renovado até a Copa do Mundo de 2030. O vínculo foi ampliado em maio de 2026.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Brasil é eliminado da Copa em 'maldição das melhores gerações'; entendaHá 9 minutos
Seleção Brasileira
Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'Há 14 minutos
Seleção Brasileira
Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Acabou'Há 14 minutos
Copa do Mundo 2026
Haaland fala sobre atuação diante do Brasil: 'Eu sei exatamente o que fazer'Há 14 minutos
Copa do Mundo 2026
Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa; veja listaHá 22 minutos
Seleção Brasileira
Enquete: Qual foi o maior vilão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo?Há 24 minutos
Mais LANCE!