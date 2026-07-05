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Técnico da Noruega celebra classificação contra o Brasil: 'Todos sabiam'

Seleção noruegesa avança às quartas de final da Copa do Mundo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:22
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Stale Solbakken, técnico da Noruega celebra classificação na Copa do Mundo
Stale Solbakken, técnico da Noruega, celebra classificação na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, celebrou a classificação histórica para as quartas de final da Copa do Mundo após a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (5). Após a partida, o comandante norueguês destacou o orgulho pela atuação de sua equipe e afirmou que a confiança dos jogadores foi determinante para superar a Seleção Brasileira, que se despede do Mundial.

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    Segundo Solbakken, o duelo em Nova Jersey era cercado de expectativa entre os torcedores da Noruega, que sabiam das dificuldades de enfrentar uma das principais seleções do mundo. Para o treinador, porém, a partida acabou sendo decidida nos detalhes e favoreceu sua equipe.

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    — Todos os torcedores noruegueses sabiam que esse jogo podia ir para qualquer direção. Foi difícil, mas acabou indo na nossa direção. Estou muito orgulhoso. Manchester City e Real Madrid são equipes que os nossos jogadores têm experiência enfrentando; foi aí que a gente aproveitou. Tivemos muita confiança e posse de bola. As bolas mais longas acabaram trazendo o resultado positivo para a gente — destacou Stale Solbakken.

    Com a vitória, a Noruega eliminou o Brasil e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A equipe agora aguarda o vencedor do confronto entre México e Inglaterra para conhecer seu próximo adversário na competição.

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    Quanto à Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti teve seu contrato renovado até a Copa do Mundo de 2030. O vínculo foi ampliado em maio de 2026.

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