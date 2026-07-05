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Jogador da Noruega avalia classificação: "Brasil teve azar"

O jogador ainda destacou a atuação do goleiro da Noruega

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/07/2026 20:21
Atualizado há 2 minutos
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Oscar Bobb divide bola com Casemiro
Oscar Bobb divide bola com Casemiro (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER ORG XMIT: EPA)

Apesar de ter criado mais oportunidades, o Brasil foi eliminado pela seleção da Noruega na noite deste domingo (5) ao perder por 2 a 1. Após a partida, Oscar Bobb, jogador da Noruega, analisou a classificação de sua equipe e disse que a Seleção Brasileira teve azar.

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    • – Eu acho que nosso goleiro fez uma ótima partida. Depois, como temos o Haaland… Não sei se é culpa do Brasil, fizemos um bom jogo. Mas o Brasil teve azar. Não sei, é futebol, as coisas acontecem. Mas nosso goleiro salvou nosso time hoje – disse Oscar Bobb em entrevista à CazeTV.

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    – Vencer o Brasil é uma honra. É a maior seleção, quando se pensa em futebol, pensa-se em Brasil. Jogar contra jogadores como Neymar, Vini Jr, Casemiro, Marquinhos é uma honra. Mas todas as seleções têm medo ou respeito pelo Brasil. O Brasil é respeitado por todos – afirmou o jogador da Noruega.

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    • O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Em campo, a Seleção Brasileira criou mais chances, mas foi derrotada com dois gols de Haaland.

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    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

    No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas errou a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

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