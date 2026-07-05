Seleção Brasileira: quem se destacou e quem decepcionou na Copa do Mundo? Seleção foi eliminada para a Noruega nas oitavas de final da competição

O sonho do hexacampeonato chegou ao fim de forma precoce para a Seleção Brasileira. Derrotado pela Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, o time comandado por Carlo Ancelotti foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma atuação marcada por altos e baixos, alguns jogadores conseguiram se destacar mesmo com o resultado negativo, enquanto outros ficaram devendo em um dos jogos mais importantes do Mundial. Confira quem foi bem e quem decepcionou na campanha brasileira.

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Com o resultado, o Brasil encerrou a participação na Copa do Mundo com um retrospecto de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Depois dessa eliminação, a Canarinho atinge o seu maior tempo sem conquistar um título mundial. A maior seca após conquistar o seu primeiro título de Copa havia sido entre 1970 e 1994, 24 anos de espera. Agora, com o sonho do hexa ficando para 2030, a Seleção chegará a 28 anos sem conquistar o mundo.

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Jogadores do Brasil após eliminação na Copa do Mundo (Foto; TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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Veja os destaques positivos e negativos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Vini Jr

O camisa 7 da Seleção Brasileira foi um dos grandes destaques da fase de grupos, marcando gols nas três partidas e sendo eleito o melhor em campo em todas elas, inclusive no empate diante do Marrocos. No entanto, o protagonismo ofensivo não se repetiu no mata-mata. Nas oitavas de final contra o Japão, Vini Jr esteve perto de marcar um golaço, mas parou em grande defesa de Suzuki. Já diante da Noruega, nas quartas de final, voltou a criar boa oportunidade ao finalizar de perna esquerda, novamente esbarrando em uma excelente intervenção de Nyland. Assim, o atacante do Real Madrid encerra sua participação na Copa do Mundo com uma campanha de destaque na fase de grupos, mas sem conseguir manter a mesma eficiência nos confrontos decisivos.

Neymar Jr

Neymar teve participação discreta em sua última Copa do Mundo. Após ficar fora da maior parte da campanha brasileira, o camisa 10 entrou apenas em duas partidas: na vitória sobre a Escócia, ainda na fase de grupos, e na derrota para a Noruega, pelas oitavas de final. Foi justamente no confronto que marcou sua despedida da Seleção que o atacante deixou sua marca, convertendo um pênalti nos acréscimos para diminuir o placar. O gol, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação do Brasil. Assim, Neymar encerra sua trajetória em Copas do Mundo com uma participação limitada nesta edição, mas se despede balançando as redes pela última vez com a camisa da Seleção Brasileira.

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Matheus Cunha

Matheus Cunha teve uma Copa do Mundo de contrastes. O atacante foi um dos destaques do Brasil na fase de grupos, marcando três gols e se consolidando como uma importante opção ofensiva da equipe de Carlo Ancelotti. No entanto, com o início do mata-mata, seu rendimento caiu. Diante do Japão e da Noruega, o camisa 9 teve participação discreta, criou poucas oportunidades e não conseguiu repetir o protagonismo que havia demonstrado na primeira fase. Assim, encerra sua campanha no Mundial com bons números, mas sem conseguir manter o mesmo impacto nos confrontos decisivos.

Casemiro

Casemiro fez uma Copa do Mundo abaixo do nível que acostumou a apresentar com a camisa da Seleção Brasileira. Embora tenha sido decisivo ao marcar o gol de empate na vitória sobre o Japão, que garantiu a classificação brasileira às oitavas de final, o volante teve atuações irregulares ao longo da campanha. Sem o mesmo domínio no meio-campo e com dificuldades para impor seu ritmo nos jogos, o multicampeão não conseguiu exercer a liderança habitual em campo. Assim, encerra sua participação no Mundial com um momento importante na fase de mata-mata, mas com um desempenho individual aquém das expectativas.

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Douglas Santos

Douglas Santos foi uma das boas surpresas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Com expectativas baixas antes do início do torneio, o lateral-esquerdo conseguiu superar as dúvidas e entregou um desempenho acima do esperado. Seguro defensivamente e participativo no apoio ao ataque, fez uma campanha consistente do início ao fim. Sem atuações de brilho, manteve um bom nível de regularidade e terminou o Mundial como um dos jogadores que mais surpreenderam positivamente na equipe de Carlo Ancelotti.

Endrick

Endrick chegou à Copa do Mundo cercado de expectativa e foi um dos jogadores mais pedidos pela torcida ao longo da campanha brasileira. No entanto, o jovem atacante teve poucas oportunidades e não conseguiu transformar a expectativa em protagonismo. Em suas participações, mostrou disposição, mas pouco conseguiu produzir ofensivamente. Seu lance mais marcante aconteceu justamente na derrota para a Noruega, quando, em sua primeira participação na partida, recebeu passe de Vini Jr e ficou cara a cara com Nyland, mas desperdiçou a melhor chance do Brasil após o pênalti perdido, com o jogo ainda empatado em 0 a 0. Assim, encerra o Mundial sem gols e com a sensação de que poderia ter tido maior impacto na campanha brasileira.

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Rayan

Rayan foi outra grata surpresa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jovem atacante conquistou a vaga de titular após a lesão de Raphinha e respondeu com atuações consistentes. Participativo nas ações ofensivas, mostrou personalidade, movimentação e boa capacidade de associação com os companheiros, ajudando o Brasil a manter intensidade no ataque. Não teve números ou atuações de brilho, mas entregou uma campanha animadora para um jogador de apenas 19 anos, deixando a sensação de que pode ser uma peça importante no futuro da Seleção.

Danilo (lateral)

Danilo precisou assumir a titularidade da Seleção Brasileira em meio aos problemas na lateral direita, após a lesão e o corte de Wesley, além da atuação abaixo da média de Ibanez na estreia do Mundial. O jogador do Flamengo teve uma campanha de altos e baixos. Apesar de transmitir experiência em alguns momentos, também cometeu erros, como no lance que originou o gol do Japão no mata-mata. No fim, entregou um desempenho que correspondeu às expectativas, que já eram modestas antes do início da Copa do Mundo.

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Dupla de zaga (Marquinhos e Gabriel Magalhães)

Marquinhos e Gabriel Magalhães chegaram à Copa do Mundo credenciados pelo excelente momento vivido em seus clubes, ambos finalistas da Champions League por PSG e Arsenal, respectivamente. No entanto, a dupla de zaga não conseguiu transmitir a mesma segurança com a camisa da Seleção Brasileira. Embora nenhum dos dois tenha cometido falhas individuais decisivas, o sistema defensivo foi bastante exigido e sofreu nos momentos mais importantes da campanha. A defesa foi exposta na estreia contra o Marrocos e voltou a enfrentar dificuldades na eliminação para a Noruega, quando Haaland levou vantagem em diversos lances e foi o principal nome da partida. Ao fim do Mundial, a dupla ficou abaixo da expectativa criada pelo alto nível apresentado no futebol europeu.

Bruno Guimarães

Bruno Guimarães foi um dos melhores jogadores da Seleção Brasileira ao longo da Copa do Mundo e chegou ao mata-mata como uma das principais referências da equipe. Participativo na construção das jogadas, o camisa 8 comandou o meio-campo brasileiro em diversos momentos e teve papel decisivo na classificação diante do Japão, ao dar a assistência para o gol de Gabriel Martinelli. No entanto, sua campanha terminou de forma melancólica. Logo no início do confronto contra a Noruega, ainda com o placar em 0 a 0, Bruno desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia mudar o rumo da partida. O erro acabou marcando sua despedida do Mundial, encerrando de maneira trágica uma campanha que, até então, havia sido bastante positiva individualmente.

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Como foi o jogo de Brasil x Noruega

O Brasil começou melhor e teve a grande chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti defendido por Nyland. A Seleção seguiu controlando as ações e criou outra boa oportunidade com Vini Jr., enquanto a Noruega pouco ameaçou antes do intervalo. Na etapa final, Endrick também perdeu uma chance clara cara a cara com o goleiro norueguês, e o cenário mudou. Os europeus cresceram na partida, passaram a pressionar e contaram com o oportunismo de Haaland, que marcou de cabeça aos 34 minutos e voltou a balançar as redes nos minutos finais para decretar a vitória por 2 a 0. Já nos acréscimos, Neymar converteu um pênalti e diminuiu para o Brasil, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota por 2 a 1 e a eliminação da Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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