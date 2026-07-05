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Dê suas notas: Brasil perde para a Noruega e dá adeus à Copa do Mundo

Haaland faz dois e Noruega elimina o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:30
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega (Foto: Jewel Samad / AFP)

O sonho do hexacampeonato mundial foi interrompido mais uma vez por um adversário europeu. Em duelo disputado neste domingo (5) em Nova Jersey, a Seleção Brasileira parou na grande atuação do goleiro Nyland e perdeu por 2 a 1 para a Noruega, sendo eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe desperdiçou uma cobrança de pênalti com Bruno Guimarães na primeira etapa e acabou castigada no segundo tempo pelo centroavante Erling Haaland, que marcou duas vezes; Neymar descontou também de pênalti nos acréscimos, em seu jogo de despedida com a Amarelinha.

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    A Seleção Brasileira assumiu o controle das ações ofensivas nos primeiros 45 minutos, mas pecou na falta de pontaria para abrir vantagem no placar. Após o susto inicial de um gol norueguês anulado por impedimento logo aos dois minutos, o Brasil teve a sua oportunidade mais clara quando Matheus Cunha sofreu penalidade máxima; na cobrança, o volante Bruno Guimarães bateu mal e parou na defesa de Nyland. No restante da etapa, o goleiro europeu voltou a brilhar ao espalmar um bom arremate de Vinicius Junior, enquanto a Noruega — que viu Haaland bem vigiado pelos zagueiros — equilibrou o confronto no fim e quase marcou nos acréscimos em chute perigoso de Odegaard defendido por Alisson.

    O Brasil retornou do vestiário em um ritmo menos acelerado e viu os problemas criativos aumentarem após Endrick receber passe de Vinicius Junior e chutar para fora na cara do gol. Aos 22 minutos, Carlo Ancelotti colocou Neymar em campo na tentativa de furar o bloqueio defensivo, mas a equipe seguiu desorganizada e dependente de Alisson, que evitou duas grandes finalizações do ataque norueguês. O castigo definitivo veio na reta final: aos 34 minutos, Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães em cruzamento lateral para fazer o primeiro, e ampliou aos 45 com um chute cruzado da entrada da área, selando a desclassificação brasileira antes do gol de honra de Neymar em cobrança de pênalti nos instantes finais.

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