Tempestade provoca atraso em México x Inglaterra pela Copa
Partida terá início às 22h (de Brasília)
A forte tempestade que atingiu a Cidade do México atrasou em uma hora a programação das oitavas de final entre Inglaterra e México, que agora terá início às 22h (de Brasília). Horas antes da partida, o Estádio Azteca entrou em protocolo de segurança por causa da incidência de raios, obrigando torcedores a deixarem as arquibancadas e se abrigarem nas áreas internas do estádio. A chegada das delegações também foi adiada em razão das condições climáticas.
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Os telões do Azteca exibiram mensagens alertando para a aproximação da tempestade elétrica e orientando o público a permanecer em locais protegidos. Jornalistas presentes no estádio relataram chuva intensa, trovões constantes e relâmpagos nas proximidades, enquanto novas células de tempestade continuavam se formando na região.
Protocolo da Fifa impede início da partida
Segundo as normas da Fifa, qualquer raio registrado em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do estádio impede o início da partida. O protocolo determina um intervalo mínimo de 30 minutos sem novas descargas elétricas antes da liberação do jogo. Caso outro raio seja detectado durante esse período, a contagem é reiniciada.
Por conta das condições meteorológicas, os jogadores permaneceram nos vestiários e não puderam realizar o aquecimento em campo enquanto o protocolo de segurança seguia em vigor.
Pontapé inicial é adiado em uma hora
Com o retorno dos raios nas proximidades do Estádio Azteca, a organização confirmou o adiamento do início da partida em uma hora. A realização do confronto passou a depender da estabilização das condições climáticas e do cumprimento do período de 30 minutos sem novas descargas elétricas previsto pelo protocolo de segurança.
O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos
Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.
Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.
Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.
Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.
Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.
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