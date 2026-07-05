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Tempestade provoca atraso em México x Inglaterra pela Copa

Partida terá início às 22h (de Brasília)

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:28
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Tempestade atingiu a Cidade do México antes de México x Inglaterra pela Copa do Mundo
Tempestade atingiu a Cidade do México antes de México x Inglaterra pela Copa do Mundo (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

A forte tempestade que atingiu a Cidade do México atrasou em uma hora a programação das oitavas de final entre Inglaterra e México, que agora terá início às 22h (de Brasília). Horas antes da partida, o Estádio Azteca entrou em protocolo de segurança por causa da incidência de raios, obrigando torcedores a deixarem as arquibancadas e se abrigarem nas áreas internas do estádio. A chegada das delegações também foi adiada em razão das condições climáticas.

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    Os telões do Azteca exibiram mensagens alertando para a aproximação da tempestade elétrica e orientando o público a permanecer em locais protegidos. Jornalistas presentes no estádio relataram chuva intensa, trovões constantes e relâmpagos nas proximidades, enquanto novas células de tempestade continuavam se formando na região.

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    Protocolo da Fifa impede início da partida

    Segundo as normas da Fifa, qualquer raio registrado em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do estádio impede o início da partida. O protocolo determina um intervalo mínimo de 30 minutos sem novas descargas elétricas antes da liberação do jogo. Caso outro raio seja detectado durante esse período, a contagem é reiniciada.

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    • Por conta das condições meteorológicas, os jogadores permaneceram nos vestiários e não puderam realizar o aquecimento em campo enquanto o protocolo de segurança seguia em vigor.

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    Forte chuva atinge Estadio Azteca antes de México x Inglaterra pela Copa do Mundo
    Forte chuva atinge Estadio Azteca antes de México x Inglaterra pela Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

    Pontapé inicial é adiado em uma hora

    Com o retorno dos raios nas proximidades do Estádio Azteca, a organização confirmou o adiamento do início da partida em uma hora. A realização do confronto passou a depender da estabilização das condições climáticas e do cumprimento do período de 30 minutos sem novas descargas elétricas previsto pelo protocolo de segurança.

    O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos

    Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

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    Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.

    Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.

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    Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.

    Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.

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    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

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