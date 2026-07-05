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Gol de Neymar na eliminação do Brasil iguala feito histórico de Pelé

Jogador ainda superou o Rei em número de jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:21
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Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega
Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A eliminação do Brasil para a Noruega, neste domingo (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo, terminou com um registro histórico para Neymar. O camisa 10 marcou de pênalti nos acréscimos, na derrota por 2 a 1, e igualou Pelé como os únicos brasileiros a balançar as redes em quatro edições diferentes de Copa do Mundo.

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    Pelé era o único jogador da Seleção Brasileira com gols em quatro Mundiais. O Rei marcou em 1958, 1962, 1966 e 1970. Neymar, agora, repetiu o feito ao marcar em 2014, 2018, 2022 e 2026. A marca não diminui o peso da eliminação, mas coloca o atacante em mais um recorte histórico com a camisa da Seleção.

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    Os gols de Pelé em Copas

    1958: 6 gols em 4 jogos
    1962: 1 gol em 2 jogos
    1966: 1 gol em 2 jogos
    1970: 4 gols em 6 jogos

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    • Os gols de Neymar em Copas

    2014: 4 gols em 5 jogos
    2018: 2 gols em 5 jogos
    2022: 2 gols em 3 jogos
    2026: 1 gol em 2 jogos

    Neymar também supera Pelé e Rivaldo com a camisa 10

    Além de igualar Pelé como brasileiro com gols em quatro Copas, Neymar também atingiu outra marca simbólica contra a Noruega. Ao entrar em campo, o atacante chegou a 15 partidas usando a camisa 10 do Brasil em Mundiais.

    Com isso, superou Pelé e Rivaldo, que somavam 14 jogos cada um com o número mais emblemático da Seleção em Copas. Neymar já havia igualado a dupla na fase de grupos e assumiu a liderança isolada no duelo das oitavas.

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    Despedida amarga

    A trajetória de Neymar em Copas foi marcada por protagonismo, gols e também problemas físicos. Em 2014, deixou o torneio antes da semifinal por lesão na vértebra. Em 2018, chegou ao Mundial após se recuperar de contusão. Em 2022, perdeu jogos na fase de grupos por problema no tornozelo. Em 2026, voltou aos poucos depois de uma lesão na panturrilha direita.

    Neymar em discussão com goleira da Noruega na eliminação do Brasil
    Neymar em discussão com goleira da Noruega na eliminação do Brasil (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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