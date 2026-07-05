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Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'

Eliminado com o Brasil, técnico italiano estará no comando da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo

PorMarcio DolzanEnviado especial
05/07/2026 20:10
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

NOVA JERSEY (EUA) - Após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na noite deste domingo (5), quando perdeu para a Noruega, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar "profundamente triste" com o resultado e analisou o futebol apresentado pelo Brasil.

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    - Acho que o jogo por uma parte foi um bom jogo, tivemos muitas oportunidades na primeira parte, na segunda também quando estava 0 a 0, depois as mudanças era para colocar mais frescura, dar mais profundidade para tentar ganhar o jogo - resumiu o treinador italiano durante a entrevista coletiva depois da eliminação.

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    Ancelotti lembrou mais de uma vez que não só ele sentiu a derrota, mas também todos os jogadores. Apesar de ter deixado o Mundial nesta fase do torneio, o técnico afirmou que o Brasil fez um bom campeonato. Para ele, é apenas "o início de um novo ciclo", já que ainda estará no comando do Brasil na próxima edição da Copa do Mundo.

    - Óbvio que estamos todos profundamente tristes. Porque acho que fizemos até agora não um mundial especial, um bom mundial, acho que também o jogo de hoje merecia ganhar o jogo e quando passa um momento assim tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura. temos que seguir melhorando, encontrar novas ideias, não é um fim, é o início de um novo ciclo esta derrota - afirmou Ancelotti.

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    • Questionado se superestimou o Brasil e se a posse de bola era um "plano", o italiano fez outra breve avaliação.

    - Acho que o Brasil com esse elenco poderia competir. No jogo de hoje me parecia um jogo que a equipe tinha controlado, tivemos oportunidades, era mais complicado fazer pressão alta, porque a Noruega baixava muito Odegaard, então era um risco para a velocidade de Haaland no um contra um - completou.

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