Na rodada dos empates, Cabo Verde, Arábia Saudita e Egito brilham na Copa
Irã e Nova Zelândia protagonizam um eletrizante 2 a 2
Mesmo com favoritos em campo, a rodada foi dos empates nesta segunda-feira, na Copa do Mundo. A maior surpresa foi o 0 a 0 da debutante seleção de Cabo Verde contra a campeã de 2010, a Espanha, em Atlanta. Mas o 1 a 1 foi o resultado que veio em dobro, tanto no duelo entre Egito e Bélgica, em Seattle, quanto no embate que reuniu Uruguai e Arábia Saudita, em Miami. Mas o melhor ficou para o fim, com um eletrizante 2 a 2 entre Nova Zelândia, 82ª do ranking da Fifa, e Irã, 23º, em Los Angeles.
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Vozinha, herói de Cabo Verde
Com ótimas defesas, Vozinha e Alowais garantiram, respectivamente, os surpreendentes resultados de Cabo Verde e da Arábia Saudita. Uma das favoritas ao título, a Espanha, atual campeã da Eurocopa, finalizou 27 vezes, sendo 7 no gol (contra 6/1 dos rivais). Já o Uruguai foi ainda mais ofensivo, com 29 finalizações, 11 delas no gol, enquanto os árabes chegaram em sete oportunidades, sendo apenas três com endereço certo.
Na partida em Seattle, o favoritismo era belga, mas o equilíbrio aconteceu até nas finalizações: 15 a 14 para os europeus, com cada seleção acertando três vezes o alvo.
Já no eletrizante empate em Los Angeles, o destaque foi o neozelandês Elijah Just, autor dos gols da seleção da Oceania. Por outro lado, Mohammad Mohebbi e Ramin Rezaeian fizeram os gols iranianos.
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