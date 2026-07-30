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Barboza vira assunto em Vitória x Palmeiras: 'Abismo'

Alviverde goleou o time baiano no Barradão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 09:21
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Alexander Barboza em Vitória x Palmeiras
Alexander Barboza em Vitória x Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)

O Palmeiras venceu o Vitória por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o nome de Alexander Barboza ficou em alta entre os torcedores nas redes sociais.

Pelo Alviverde, são dois jogos fora de casa e duas vitórias para o zagueiro. Ainda assim, o estilo do argentino ainda não caiu nas graças de torcedores palmeirenses. Titular em um esquema com três zagueiros, o jogador que fez história no Botafogo recebeu algumas críticas nas redes sociais.

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Contra o Vitória, o camisa 2 do Palmeiras não foi tão exigido, já que o time baiano atuou com dois a menos por boa parte do jogo. Mesmo com o resultado positivo, a impressão deixada por Barboza ainda não é das melhores. Veja os comentários sobre o zagueiro abaixo:

Alexander Barboza em Vitória x Palmeiras
Alexander Barboza em Vitória x Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)

Veja comentários sobre Barboza

Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória

Vitória e Palmeiras fizeram um primeiro tempo de poucas chances e muitas interrupções, com pouco tempo de bola rolando até os 30 minutos. O time baiano levou perigo em alguns contra-ataques, enquanto os visitantes pressionaram a saída de bola do adversário e controlaram a posse, com 66%, contra 34% dos donos da casa.

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Aos 35 minutos, o zagueiro Cacá cometeu falta de Jhon Arias. Inicialmente, a arbitragem anotou falta, mas recebeu a indicação para revisar o lance. Após a checagem, optou pela expulsão. Luan Cândido, em protesto, realizou sinal de "roubou" e também recebeu vermelho.

O Palmeiras aproveitou a ampla superioridade numérica sobre o Vitória para abrir o placar com Maurício, após uma bela jogada coletiva. Minutos depois, Ramón Sosa ficou cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo e finalizou com categoria. Na tentativa de evitar o gol, Fabiano Souza desviou a bola para a própria rede.

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O Palmeiras voltou a marcar duas vezes contra o Vitória e encerrou o confronto em Salvador com saldo positivo de quatro gols. Em vantagem, tanto numérica quanto no placar, Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco e evitar possíveis expulsões.

Flaco López e Vitor Roque voltaram a atuar juntos como dupla de ataque do Palmeiras. Jhon Arias, no entanto, foi o principal destaque da partida, marcou um golaço e comandou as ações ofensivas da equipe enquanto esteve em campo no Barradão.

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