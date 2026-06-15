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Cabo Verde protagoniza mais um tropeço da Espanha em Copas; relembre

Favorita não passou do empate sem gols nesta segunda-feira, em Atlanta

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 16:48
Atualizado há 2 minutos
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A frustração do espanhol Lamine Yamal no empate com Cabo Verde na estreia da Copa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
A frustração do espanhol Lamine Yamal no empate com Cabo Verde na estreia da Copa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Uma das principais favoritas da Copa do Mundo, a Espanha, campeã em 2010 e atual vencedora da Eurocopa, decepcionou ao ficar no empate sem gols com Cabo Verde, nesta segunda-feira, em Atlanta. No entanto, tropeçar na abertura de um Mundial está longe de ser uma novidade para a seleção. Em 17 participações, foi o quinto empate, enquanto as derrotas nessa fase foram sete.

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    Os outros empates aconteceram em 1982, 1990, 1994 e 2018. Já os reveses vieram em 1962, 1966, 1978, 1986, 1998, 2010 e 2014.

    De todas as estreias, em apenas outras quatro a Espanha havia passado em branco, contra a Tchéquia, em 1962, Brasil (1986), Uruguai (1990) e Suíça (2010).

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    Gráfico mostra o histórico da Espanha em estreia em Mundiais (Reprodução)
    Gráfico mostra o histórico da Espanha em estreia em Mundiais (Reprodução)

    Sócrates foi o algoz da Espanha na estreia em 1986

    Há 40 anos, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, no México, Sócrates garantiu o 1 a 0 da Seleção Brasileira sobre a Espanha, na abertura do Mundial. Antes do ídolo do Corinthians marcar o gol, os espanhóis tiveram um gol anulado equivocadamente. Isso porque o chute de Michel bateu na trave e passou a linha do gol, mas a arbitragem não validou o gol. Em 1934, ao debutar em Copas, a Espanha derrotou o Brasil por 3 a 1.

    Passado o tropeço em Atlanta, os campeões de 2010 tentarão a reabilitação no domingo (21). A adversária da vez será a Arábia Saudita, que enfrenta o Uruguai nesta segunda.

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    1934 (Itália): Espanha 3 x 1 Brasil
    1950 (Brasil): Espanha 3 x 1 Estados Unidos
    1962 (Chile): Tchecoslováquia 1 x 0 Espanha
    1966 (Inglaterra): Argentina 2 x 1 Espanha
    1978 (Argentina): Espanha 1 x 1 Suécia
    1982 (Espanha): Espanha 1 x 1 Honduras
    1986 (México): Espanha 0 x 1 Brasil
    1990 (Itália): Espanha 0 x 0 Uruguai
    1994 (Estados Unidos): Espanha 2 x 2 Coreia do Sul
    1998 (França): Espanha 2 x 3 Nigéria
    2002 (Coreia/Japão): Espanha 3 x 1 Eslovênia
    2006 (Alemanha): Espanha 4 x 0 Ucrânia
    2010 (África do Sul): Espanha 0 x 1 Suíça
    2014 (Brasil): Espanha 1 x 5 Holanda
    2018 (Rússia): Portugal 3 x 3 Espanha
    2022 (Catar): Espanha 7 x 0 Costa Rica
    2026 (EUA, Canadá e México): Espanha 0 x 0 Cabo Verde

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    Jogadores de Cabo Verde comemoram com o goleiro Vozinha, destaque no empate com a Espanha (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
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