Jornais da Espanha repercutem empate com Cabo Verde: 'Desastre' Seleção espanhola volta a campo no próximo domingo, contra a Arábia Saudita

O empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, na última segunda-feira (15), repercutiu mal nos jornais do país e do restante da Europa. A decepção foi escancarada com uma das favoritas não conseguindo produzir como o esperado diante da aguerrida, porém inferior, seleção africana.

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Considerada uma das favoritas ao título mundial, a Espanha, que chegou para a estreia com série invicta de 30 jogos, viu um cenário surpreendente. Cabo Verde deixou tudo dentro de campo na etapa inicial, deu uma aula de defesa após o intervalo e viu o goleiro Vozinha ser o grande destaque.

Na segunda rodada, no domingo (21), a Fúria voltará a campo às 13h para enfrentar a Arábia Saudita. Cabo Verde, por sua vez, jogará contra o Uruguai um pouco mais tarde, às 19h.

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Veja as críticas à seleção da Espanha

O "Marca", principal jornal esportivo da Espanha, classificiou o resultado como um "desastre" na primeira atuação da Fúria no Mundial. Foram muitos elogios à apresentação do goleiro Vozinha e como mesmo com Yamal em parte da segunda etapa, as coisas não funcionaram. Já no "Diario As", em suas colunas, expôs as manchetes como "pé esquerdo" e críticas ao plano de jogo do técnico Luis de la Fuente.

Capa do 'Marca', principal jornal esportivo da Espanha (Foto: Reprodução)

Na catalunha, o "Mundo Deportivo" também mostrou descontentamento e chamou de "decepcionante" o 0 a 0 em Atlanta. O "Sport", por sua vez, viu como um "desastre".

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Elogios após feito histórico

Em Portugal, o tradicional jornal "A Bola" exaltou o resultado conseguido pela seleção de Cabo Verde, mantendo-se viva e credenciada à briga pela classificação no Grupo H.

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