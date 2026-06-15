Vozinha é o segundo goleiro menos valioso da Copa; veja ranking dos mais baratos
Nomes conhecidos como David Ospina e Guillermo Ochoa também estão na lista de goleiros menos valorizados do torneio
Destaque de Cabo Verde, o goleiro Vozinha foi o principal responsável pelo empate por 0 a 0 contra a Espanha, na tarde desta segunda-feira (13). Em sua primeira Copa do Mundo, o veterano de 40 anos ocupa o posto de segundo atleta da posição menos valioso de todo o torneio, de acordo com os dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.
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O valor de mercado de Vozinha
Segundo atleta com mais partidas na história de sua seleção, Vozinha tem valor de mercado estimado em € 50 mil (cerca de R$ 293,58 mil). O posto de jogador com menor valor do Mundial pertence a Tyrick Bodak, reserva de Curaçao, avaliado em € 25 mil (R$ 146,79 mil).
Vale destacar que a segunda colocação no ranking é dividida com outros três nomes de mesmo valor que Vozinha: Craig Gordon (Escócia), Josué Duverger (Haiti) e Trevor Doornbusch (Curaçao).
Vozinha ganha 1 milhão de seguidores
Durante o confronto diante dos espanhóis, o paredão do time africano ganhou mais de 950 mil seguidores enquanto a bola rolava. O fenômeno aconteceu graças à Cazé TV, que transmitia o jogo e incentivou o chat a fazer um "mutirão". O arqueiro iniciou a partida, às 13h (de Brasília), com apenas 50 mil seguidores no Instagram, mas encerrou o dia superando a marca de um milhão de fãs.
Veja ranking dos goleiros menos valiosos
- Tyrick Bodak (Curaçao) 24 = € 25 mil
- Vozinha (Cabo Verde) / Craig Gordon (Escócia) / Josué Duverger (Haiti) / Trevor Doornbusch (Curaçao)= € 50 mil
- David Ospina (Colômbia) / Benjamin Asare (Gana) / Roberto Fernández (Paraguai) = € 100 mil
- Luis Mejía (Panamá) / El Mahdi Soliman (Egito) / Johny Placide (Haiti) / Eloy Room (Curaçao) / Kristoffer Nordfeldt (Suécia) / Ahmed Al-Kassar (Arábia Saudita) = € 175 mil
- Guillermo Ochoa (México) / Jalal Hassan (Iraque) / César Samudio (Panamá) / Melvin Mastil (Argélia) / Noor Bane Ataya (Jordânia) / Abdallah Al-Fakhouri (Jordânia) = € 250 mi
- Mohammed Al-Owais (Arábia Saudita) = € 275 mil
- Hernán Galíndez (Equador) / Yazeed Abulaila (Jordânia) = € 300 mil
- Joseph Anang (Gana) / Ricardo Goss (África do Sul) / Márcio Rosa (Cabo Verde) = € 350 mil
- Fahad Talib (Iraque) = € 375 mil
- Lionel Mpasi-Nzau (República Democrática do Congo) = € 400 mil
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