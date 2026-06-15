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Vozinha é o segundo goleiro menos valioso da Copa; veja ranking dos mais baratos

Nomes conhecidos como David Ospina e Guillermo Ochoa também estão na lista de goleiros menos valorizados do torneio

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
15/06/2026 17:41
Supervisionado porVinicius Barbosa Harfush,
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Jogadores de Cabo Verde comemoram com o goleiro Vozinha, destaque no empate com a Espanha (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
Jogadores de Cabo Verde comemoram com o goleiro Vozinha, destaque no empate com a Espanha (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Destaque de Cabo Verde, o goleiro Vozinha foi o principal responsável pelo empate por 0 a 0 contra a Espanha, na tarde desta segunda-feira (13). Em sua primeira Copa do Mundo, o veterano de 40 anos ocupa o posto de segundo atleta da posição menos valioso de todo o torneio, de acordo com os dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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    O valor de mercado de Vozinha

    Segundo atleta com mais partidas na história de sua seleção, Vozinha tem valor de mercado estimado em € 50 mil (cerca de R$ 293,58 mil). O posto de jogador com menor valor do Mundial pertence a Tyrick Bodak, reserva de Curaçao, avaliado em € 25 mil (R$ 146,79 mil).

    Vale destacar que a segunda colocação no ranking é dividida com outros três nomes de mesmo valor que Vozinha: Craig Gordon (Escócia), Josué Duverger (Haiti) e Trevor Doornbusch (Curaçao).

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    Vozinha ganha 1 milhão de seguidores

    Durante o confronto diante dos espanhóis, o paredão do time africano ganhou mais de 950 mil seguidores enquanto a bola rolava. O fenômeno aconteceu graças à Cazé TV, que transmitia o jogo e incentivou o chat a fazer um "mutirão". O arqueiro iniciou a partida, às 13h (de Brasília), com apenas 50 mil seguidores no Instagram, mas encerrou o dia superando a marca de um milhão de fãs.

    Veja ranking dos goleiros menos valiosos

      1.
    1. Tyrick Bodak (Curaçao) 24 = € 25 mil
      2. 2.
    2. Vozinha (Cabo Verde) / Craig Gordon (Escócia) / Josué Duverger (Haiti) / Trevor Doornbusch (Curaçao)= € 50 mil
      3. 3.
    3. David Ospina (Colômbia) / Benjamin Asare (Gana) / Roberto Fernández (Paraguai) = € 100 mil
      4. 4.
    4. Luis Mejía (Panamá) / El Mahdi Soliman (Egito) / Johny Placide (Haiti) / Eloy Room (Curaçao) / Kristoffer Nordfeldt (Suécia) / Ahmed Al-Kassar (Arábia Saudita) = € 175 mil
      5. 5.
    5. Guillermo Ochoa (México) / Jalal Hassan (Iraque) / César Samudio (Panamá) / Melvin Mastil (Argélia) / Noor Bane Ataya (Jordânia) / Abdallah Al-Fakhouri (Jordânia) = € 250 mi
      6. 6.
    6. Mohammed Al-Owais (Arábia Saudita) = € 275 mil
      7. 7.
    7. Hernán Galíndez (Equador) / Yazeed Abulaila (Jordânia) = € 300 mil
      8. 8.
    8. Joseph Anang (Gana) / Ricardo Goss (África do Sul) / Márcio Rosa (Cabo Verde) = € 350 mil
      9. 9.
    9. Fahad Talib (Iraque) = € 375 mil
      10. 10.
    10. Lionel Mpasi-Nzau (República Democrática do Congo) = € 400 mil
    Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)
    Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)

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