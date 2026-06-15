Egito neutraliza estrelas belgas, mas deixa escapar vitória na estreia Egípcios estiveram perto da vitória, porém um gol contra no segundo tempo garantiu um ponto para a Bélgica

O Egito esteve mais perto da vitória do que a Bélgica na abertura do Grupo G da Copa do Mundo. Organizada defensivamente e eficiente nos contra-ataques, a seleção africana anulou boa parte das ações ofensivas dos europeus e chegou a controlar o resultado durante boa parte da partida. No entanto, um gol contra de Hany no segundo tempo decretou o empate por 1 a 1 nesta segunda-feira, em Seattle.

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Mesmo com nomes como Kevin De Bruyne, Doku e Lukaku, a Bélgica encontrou dificuldades para criar oportunidades claras diante do sistema defensivo montado pelos egípcios. Quando teve espaço, o Egito foi mais incisivo e abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial. Após inversão de Mohamed Salah, Ashour dominou na entrada da área e bateu colocado para superar Courtois.

A vantagem poderia ter sido ampliada antes do intervalo. Zico obrigou Courtois a fazer boa defesa, enquanto Marmoush aproveitou falhas da defesa belga para levar perigo. Do outro lado, a Bélgica teve mais posse de bola, mas pouco conseguiu transformar o controle territorial em chances reais de gol.

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Na segunda etapa, os europeus aumentaram a pressão. De Bruyne acertou a trave em cobrança de falta e Tielemans passou perto do empate em chute de fora da área. Ainda assim, o Egito seguiu encontrando espaços nos contra-ataques e esteve novamente próximo de ampliar com Marmoush e Ashour.

O cenário mudou aos 20 minutos. Meunier recebeu pela direita e cruzou para a área. Lukaku disputou a jogada pelo alto e Hany, ao tentar afastar, desviou contra o próprio gol, deixando tudo igual no placar.

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A Bélgica cresceu após o empate e passou a ocupar o campo ofensivo. Lukaku desperdiçou uma boa oportunidade de cabeça e Shobeir apareceu com destaque para impedir a virada em finalização de Mechele. Apesar da pressão final dos belgas, o Egito segurou o resultado e somou um ponto que teve gosto amargo pelo desempenho apresentado ao longo da partida.

Com o empate, as duas seleções iniciam a Copa com um ponto cada, mas a atuação deixa a sensação de que o Egito esteve mais próximo de largar com vitória diante de uma Bélgica que encontrou dificuldades para fazer suas principais estrelas brilharem.

Veja os melhores momentos de Egito e Bélgica:

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