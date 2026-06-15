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Egito neutraliza estrelas belgas, mas deixa escapar vitória na estreia

Egípcios estiveram perto da vitória, porém um gol contra no segundo tempo garantiu um ponto para a Bélgica

PorLance!São Paulo (SP)
15/06/2026 18:14
Atualizado há 2 minutos
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Mohamed Salah recebe a marcação do belga Castagne no empate em Seattle
Mohamed Salah recebe a marcação do belga Castagne no empate em Seattle (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Egito esteve mais perto da vitória do que a Bélgica na abertura do Grupo G da Copa do Mundo. Organizada defensivamente e eficiente nos contra-ataques, a seleção africana anulou boa parte das ações ofensivas dos europeus e chegou a controlar o resultado durante boa parte da partida. No entanto, um gol contra de Hany no segundo tempo decretou o empate por 1 a 1 nesta segunda-feira, em Seattle.

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  • O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

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    • Mesmo com nomes como Kevin De Bruyne, Doku e Lukaku, a Bélgica encontrou dificuldades para criar oportunidades claras diante do sistema defensivo montado pelos egípcios. Quando teve espaço, o Egito foi mais incisivo e abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial. Após inversão de Mohamed Salah, Ashour dominou na entrada da área e bateu colocado para superar Courtois.

    A vantagem poderia ter sido ampliada antes do intervalo. Zico obrigou Courtois a fazer boa defesa, enquanto Marmoush aproveitou falhas da defesa belga para levar perigo. Do outro lado, a Bélgica teve mais posse de bola, mas pouco conseguiu transformar o controle territorial em chances reais de gol.

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    Na segunda etapa, os europeus aumentaram a pressão. De Bruyne acertou a trave em cobrança de falta e Tielemans passou perto do empate em chute de fora da área. Ainda assim, o Egito seguiu encontrando espaços nos contra-ataques e esteve novamente próximo de ampliar com Marmoush e Ashour.

    O cenário mudou aos 20 minutos. Meunier recebeu pela direita e cruzou para a área. Lukaku disputou a jogada pelo alto e Hany, ao tentar afastar, desviou contra o próprio gol, deixando tudo igual no placar.

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    A Bélgica cresceu após o empate e passou a ocupar o campo ofensivo. Lukaku desperdiçou uma boa oportunidade de cabeça e Shobeir apareceu com destaque para impedir a virada em finalização de Mechele. Apesar da pressão final dos belgas, o Egito segurou o resultado e somou um ponto que teve gosto amargo pelo desempenho apresentado ao longo da partida.

    Com o empate, as duas seleções iniciam a Copa com um ponto cada, mas a atuação deixa a sensação de que o Egito esteve mais próximo de largar com vitória diante de uma Bélgica que encontrou dificuldades para fazer suas principais estrelas brilharem.

    Veja os melhores momentos de Egito e Bélgica:

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