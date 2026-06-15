Sem Arrascaeta, Uruguai tropeça na estreia na Copa do Mundo contra Arábia Saudita Seleção uruguaia busca empate no fim após susto no primeiro tempo

Uruguai e Arábia Saudita empataram em 1 a 1, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Os sauditas saíram na frente com gol de Abdulelah Al-Amri, mas os uruguaios buscaram o empate com Maxi Araujo. Na equipe celeste, atuaram Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz, do Flamengo, e Agustín Canobbio, do Fluminense. Lesionado, Arrascaeta não foi relacionado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na próxima rodada, o Uruguai enfrenta Cabo Verde no próximo domingo (21), às 19h (de Brasília), em Miami. Já a Arábia Saudita encara a Espanha no mesmo dia, às 13h, em Atlanta.

Arábia Saudita cresce no fim e marca

O primeiro tempo começou em um ritmo baixo, mesmo com o Uruguai com mais posse de bola. Apesar de pouca ofensividade, a Celeste chegou com perigo com Maxi Araujo e outra com Federico Viñas, mas pararam no goleiro Mohammed Al-Owais. Depois da metade da primeira etapa, a Arábia Saudita começou a sair mais para o jogo e, após cobrança de escanteio de Al-Juwayr, Mohamed Kanno cabeceou, Muslera rebateu para o meio da área e Abdulelah Al-Amri completou para abrir o placar para a seleção saudita. Antes do intervalo, os uruguaios pressionaram, mas não conseguiram o empate.

continua após a publicidade

Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

➡️Guia Lance!: conheça as 48 seleções da Copa do Mundo 2026

Uruguai busca empate e quase vira

Na segunda etapa, o Uruguai voltou melhor, em busca do empate. Apesar da pressão, a seleção sul-americana teve dificuldade em criar boas chances de gol, levando perigo apenas em lances de bola parada e bolas alçadas na área. Após tanta insistência, Maxi Araujo aproveitou rebote da cabeçada de Federico Viñas e completou para empatar o placar em Miami. Com o gol, os Celestes seguiram na pressão, empurrando os sauditas cada vez mais na defesa. Porém, os sul-americanos não conseguiram o gol da virada e a partida terminou empatada.

Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Com a pressão do Uruguai em busca do empate, Nicolás de la Cruz achou cruzamento para Federico Viñas, que cabeceou forte para a defesa de Mohammed Al-Owais. Porém, no rebote, Maxi Araujo apareceu para igualar o placar aos 35 do segundo tempo.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Mohammed Al-Owais foi o melhor jogador da partida. O goleiro da Arábia Saudita fez grandes defesas para manter o empate contra o Uruguai.

Ficou abaixo 📉

Darwin Núñez não fez uma grande partida. O centroavante uruguaio foi facilmente batido pelos zagueiros sauditas e deixou o campo no intervalo.

Confira as informações do jogo entre Uruguai x Arábia Saudita

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai 1x1 Arábia Saudita

Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo H

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos

🥅 Gols: Abdulelah Al-Amri (41'/1ºT, 0-1); Maxi Araujo (35'/2ºT, 1-1)

🟨 Cartões amarelos: Abdulelah Al-Amri (SAU)

🟥 Cartões vermelhos:

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

🚩 Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)

🖥️ VAR: Marco Di Bello (ITA)

Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Oliveira, Matías Viña (Juan Sanabria); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz), Rodrigo Bentancur, Maxi Araújo (Brian Rodríguez); Federico Viñas (Rodrigo Aguirre) e Darwin Nuñez (Agustín Canobbio). (Técnico: Marcelo Bielsa)

Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid (Ali Lajami), Hassan Al-Tombakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi (Abdullah Al-Hamdan); Mohammed Abu Al-Shamat (Nawaf Boushal), Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari, Salem Al-Dawsari; Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari) e Firas Al-Brikan (Ala'a Al-Hejji). (Técnico: Georgios Donis)

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.