logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sem Arrascaeta, Uruguai tropeça na estreia na Copa do Mundo contra Arábia Saudita

Seleção uruguaia busca empate no fim após susto no primeiro tempo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 21:15
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google

Uruguai e Arábia Saudita empataram em 1 a 1, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Os sauditas saíram na frente com gol de Abdulelah Al-Amri, mas os uruguaios buscaram o empate com Maxi Araujo. Na equipe celeste, atuaram Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz, do Flamengo, e Agustín Canobbio, do Fluminense. Lesionado, Arrascaeta não foi relacionado.

continua após a publicidade
  • Marquinhos corre em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

    Marquinhos usa exemplo do PSG para blindar Seleção após estreia

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas
  • Shaun Evans, árbitro acusado de sinal supremacista antes de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Fifa toma decisão sobre árbitro acusado de gesto supremacista na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

    Torcida do Flamengo pede jogador destaque da Copa do Mundo: ‘Precisamos’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Na próxima rodada, o Uruguai enfrenta Cabo Verde no próximo domingo (21), às 19h (de Brasília), em Miami. Já a Arábia Saudita encara a Espanha no mesmo dia, às 13h, em Atlanta.

    Arábia Saudita cresce no fim e marca

    O primeiro tempo começou em um ritmo baixo, mesmo com o Uruguai com mais posse de bola. Apesar de pouca ofensividade, a Celeste chegou com perigo com Maxi Araujo e outra com Federico Viñas, mas pararam no goleiro Mohammed Al-Owais. Depois da metade da primeira etapa, a Arábia Saudita começou a sair mais para o jogo e, após cobrança de escanteio de Al-Juwayr, Mohamed Kanno cabeceou, Muslera rebateu para o meio da área e Abdulelah Al-Amri completou para abrir o placar para a seleção saudita. Antes do intervalo, os uruguaios pressionaram, mas não conseguiram o empate.

    continua após a publicidade
    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    ➡️Guia Lance!: conheça as 48 seleções da Copa do Mundo 2026

    Uruguai busca empate e quase vira

    Na segunda etapa, o Uruguai voltou melhor, em busca do empate. Apesar da pressão, a seleção sul-americana teve dificuldade em criar boas chances de gol, levando perigo apenas em lances de bola parada e bolas alçadas na área. Após tanta insistência, Maxi Araujo aproveitou rebote da cabeçada de Federico Viñas e completou para empatar o placar em Miami. Com o gol, os Celestes seguiram na pressão, empurrando os sauditas cada vez mais na defesa. Porém, os sul-americanos não conseguiram o gol da virada e a partida terminou empatada.

    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Com a pressão do Uruguai em busca do empate, Nicolás de la Cruz achou cruzamento para Federico Viñas, que cabeceou forte para a defesa de Mohammed Al-Owais. Porém, no rebote, Maxi Araujo apareceu para igualar o placar aos 35 do segundo tempo.

    continua após a publicidade

    Deu aula 🏅

    Mohammed Al-Owais foi o melhor jogador da partida. O goleiro da Arábia Saudita fez grandes defesas para manter o empate contra o Uruguai.

    Ficou abaixo 📉

    Darwin Núñez não fez uma grande partida. O centroavante uruguaio foi facilmente batido pelos zagueiros sauditas e deixou o campo no intervalo.

    Confira as informações do jogo entre Uruguai x Arábia Saudita

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Uruguai 1x1 Arábia Saudita
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo H

    📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos
    🥅 Gols: Abdulelah Al-Amri (41'/1ºT, 0-1); Maxi Araujo (35'/2ºT, 1-1)
    🟨 Cartões amarelos: Abdulelah Al-Amri (SAU)
    🟥 Cartões vermelhos:

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro:     Maurizio Mariani (ITA)
    🚩 Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)
    🖥️ VAR: Marco Di Bello (ITA)

    Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Oliveira, Matías Viña (Juan Sanabria); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz), Rodrigo Bentancur, Maxi Araújo (Brian Rodríguez); Federico Viñas (Rodrigo Aguirre) e Darwin Nuñez (Agustín Canobbio). (Técnico: Marcelo Bielsa)

    Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid (Ali Lajami), Hassan Al-Tombakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi (Abdullah Al-Hamdan); Mohammed Abu Al-Shamat (Nawaf Boushal), Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari, Salem Al-Dawsari; Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari) e Firas Al-Brikan (Ala'a Al-Hejji). (Técnico: Georgios Donis)

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Fora de CampoAtuação de Canobbio, do Fluminense em empate do Uruguai gera revolta: 'Nunca mais'Há 12 minutos
    Copa do MundoDê suas notas: Uruguai e Arábia Saudita empatam pela Copa do MundoHá 23 minutos
    Marquinhos corre em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Seleção BrasileiraMarquinhos usa exemplo do PSG para blindar Seleção após estreiaHá 1 hora
    Shaun Evans, árbitro acusado de sinal supremacista antes de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoFifa toma decisão sobre árbitro acusado de gesto supremacista na Copa do MundoHá 1 hora
    José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
    Fora de CampoTorcida do Flamengo pede jogador destaque da Copa do Mundo: 'Precisamos'Há 1 hora
    Muslera em ação durante Arábia Saudita e Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Fora de CampoFalha de Muslera em Arábia Saudita x Uruguai viraliza: 'Não dá'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    O atacante Luis Suárez defendendo a seleção uruguaia em 2019 (Foto: FramePhoto/Folhapress)
    Fora da Copa, Suárez assiste a jogo do Uruguai contra Arábia Saudita no estádio
    Otamendi em treino da Argentina com Almada, Messi, De Paul e Lo Celso
    Veterano anuncia última Copa do Mundo com a Argentina
    Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Ausência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'
    Deschamps na coletiva da seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Deschamps, técnico da França, crava outra seleção como favorita na Copa do Mundo
    Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)
    Quando Arrascaeta poderá jogar pelo Uruguai na Copa? Veja prazo de recuperação
    Comunidade cabo-verdiana em Mesquita acompanha jogo contra a Espanha
    Cabo Verde-Amarela: estreia na Copa faz torcida vibrar do outro lado do oceano
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Análise tática do Guffo: quatro destaques da Copa até aqui
    Marcelo-Bielsa-Uruguai-Costa-do-Marfim
    Bap acusa Bielsa por lesão de Arrascaeta e aumenta atrito entre Flamengo e Uruguai
    Iraque x Noruega: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Shaun Evans é árbitro Fifa e um dos principais da Austrália (Foto: Reprodução/Associação de Árbitros de Futebol Profissional)
    Suposto gesto supremacista de árbitro na Copa do Mundo é analisado pela Fifa
    Técnico da Argentina, Scaloni faz sinal de positivo durante coletiva na Copa do Mundo
    Técnico da Argentina reflete sobre torcer para o Brasil: 'Por que não pensar?'
    Jogadores da França com a camisa dos seus clubes formadores (Foto: Divulgação/ França)
    Jogadores da seleção da França fazem foto com camisa dos seus clubes de origem