logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cabo Verde no Brasil: cidade vibra com histórica vitória na Copa do Mundo

Comunidade cabo-verdiana se reúne para assistir ao jogo contra a Espanha

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 19:28
Favorite o Lance! no Google

Os imigrantes de Cabo Verde encontraram no município de Mesquita, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma nova casa. Por lá, os torcedores cabo-verdianos se reuniram nesta segunda-feira (15) para assistir ao histórico empate por 0 a 0 com a Espanha no primeiro jogo de Copa do Mundo da história do país africano. Assista ao vídeo acima.

continua após a publicidade
  • Bubista abraça torcedores cabo-verdianos em tour pré-Copa do Mundo

    Estreantes da Copa: Cabo Verde usou paixão pelo futebol para recuperar tempo perdido

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Espanha e Cabo Verde empataram pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    ZEBRA! Espanha pressiona, mas Cabo Verde faz história e segura empate na Copa

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • Espanha ficou no empate com Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    Jornais da Espanha repercutem empate com Cabo Verde: ‘Desastre’

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • A diáspora de Cabo Verde é quase três vezes maior do que a sua população: mais de um milhão de cabo-verdianos moram fora do arquipélago africano. O Brasil, que compartilha o mesmo idioma, foi um dos destinos buscados pelos que saíram de lá, especialmente nas décadas de 1960 e 1970. Em Mesquita, encontraram uma região rural que lembrava o país de origem. Hoje, a maior parte da comunidade cabo-verdiana na Baixada Fluminense é composta por filhos, netos e bisnetos dos imigrantes. Essas famílias mantêm a conexão com a terra natal por meio da culinária, cultura e, claro, do futebol.

    ➡️ Saiba mais sobre a seleção de Cabo Verde, estreante em Copas

    Encontro de gerações em Mesquita

    O evento desta segunda reuniu cerca de 100 pessoas e foi organizado pelo cônsul honorário de Cabo Verde, Pedro Santos, em parceria com a Associação Cabo-verdiana do Estado do Rio de Janeiro. A comunidade decorou o local com elementos do país e sua seleção, apelidada de Tubarões Azuis, e serviu comida típica cabo-verdiana. Entre os tantos jovens e adultos já nascidos em solo brasileiro, também estiveram por lá imigrantes que deixaram a África há mais de 50 anos.

    continua após a publicidade

    Gil Timas, de 68 anos, é exemplo deste encontro de gerações: veio com os pais para o Brasil em 1972, construiu a vida por aqui e tem um sotaque que explicita a mescla de nações. Como tantos outros imigrantes, o torcedor é originário da Ilha de São Nicolau, uma das dez que compõem o arquipélago de Cabo Verde. Antes do início do jogo contra a Espanha, ele torcia por um improvável empate, mas já se orgulhava da seleção muito antes da confirmação do histórico resultado.

    — Temos orgulho dos Tubarões Azuis, que representam um país de população tão pequena (terceira menor da África) e conseguiram estar lá na Copa, divulgando Cabo Verde para o mundo. Brasileiros e cabo-verdianos estão unidos: assim como nós torcemos para o Brasil, a maioria dos brasileiros vai apoiar Cabo Verde. É um orgulho muito grande — celebrou ao Lance!.

    continua após a publicidade
    Torcedores de Cabo Verde posam para foto em Mesquita
    Torcedores de Cabo Verde posam para foto em Mesquita (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

    + Aposte em jogos de Cabo Verde e outras seleções na Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Resiliência de Cabo Verde premia torcida emocionada

    Depois que a bola rolou em Atlanta (EUA), a esperança dos presentes em Mesquita aumentou. Os Tubarões Azuis não atacaram muito, é verdade, mas os torcedores vibraram intensamente com cada corte dos zagueiros e cada defesa do goleiro Vozinha, como é apelidado Josimar, nomeado em homenagem a ex-lateral brasileiro. A Seleção Brasileira, aliás, sempre motivou a paixão do povo cabo-verdiano pelo futebol e certamente contribuiu para o nascimento do pioneiro time atual.

    Um dos torcedores que mais comemorou as defesas do arqueiro de 40 anos foi João Antonio Vaz, nascido no Brasil e filho de pais cabo-verdianos que se conheceram já do outro lado do oceano. Para ele, o resultado contra os espanhóis foi ótimo, mas o melhor foi a reunião da enorme família de Cabo Verde para apoiar os seus representantes.

    — É um misto de emoções difícil de escrever, arrepia. Na primeira participação, contra a campeã europeia Espanha, a gente esperava perder de pouco, sendo honesto. Mas conseguiu conter a Espanha, conquistar o primeiro ponto na primeira vez. "A primeira vez a gente nunca esquece", como dizem. Estou muito feliz. A gente não foi para a Copa com intuito de vitórias, mas de participar e, o mais importante, se reunir. Aqui está reunida toda a diáspora, todos os familiares, e essa união é o mais gostoso: todos vibrando com cada lance, cada momento. É muito gratificante! — destacou.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Arrascaeta com a seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoQuando Arrascaeta poderá jogar pelo Uruguai na Copa? Veja prazo de recuperaçãoHá 3 minutos
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoRonaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'Há 5 minutos
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    ColunasAnálise tática do Guffo: quatro destaques da Copa até aquiHá 20 minutos
    Marcelo-Bielsa-Uruguai-Costa-do-Marfim
    FlamengoBap acusa Bielsa por lesão de Arrascaeta e aumenta atrito entre Flamengo e UruguaiHá 29 minutos
    Copa do MundoIraque x Noruega: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 32 minutos
    Shaun Evans é árbitro Fifa e um dos principais da Austrália (Foto: Reprodução/Associação de Árbitros de Futebol Profissional)
    Copa do MundoSuposto gesto supremacista de árbitro na Copa do Mundo é analisado pela FifaHá 33 minutos

    Mais LANCE!

    Técnico da Argentina, Scaloni faz sinal de positivo durante coletiva na Copa do Mundo
    Técnico da Argentina reflete sobre torcer para o Brasil: 'Por que não pensar?'
    Jogadores da França com a camisa dos seus clubes formadores (Foto: Divulgação/ França)
    Jogadores da seleção da França fazem foto com camisa dos seus clubes de origem
    Treino Seleção Brasileira
    Seleção treina sem Neymar e mais três nesta segunda (15)
    Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas
    Neymar realiza exame e segue planejamento na Seleção; entenda
    De Bruyne - Croácia x Bélgica
    Veja gols e melhores momentos de Bélgica x Egito na Copa do Mundo
    Valdivia
    De Vavá a Valdivia: Palmeiras acumula gols em Copas por três seleções
    Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )
    Aniversariante Salah alcança feito raro em Copas pelo Egito
    Mohamed Salah recebe a marcação do belga Castagne no empate em Seattle
    Egito neutraliza estrelas belgas, mas deixa escapar vitória na estreia
    Ramon Abatti Abel vira assunto em Bélgica x Egito na Copa: 'Não deixa'
    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva na véspera da estreia da Copa do Mundo contra a Argélia
    Técnico da Argentina cita Brasil x Marrocos e projeta estreia na Copa do Mundo
    Lua de mel de Courtois
    Traição entre De Bruyne e Courtois causou tensão na Bélgica durante Copa do Mundo
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Arrascaeta joga? Veja escalação do Uruguai na estreia da Copa do Mundo
    Espanha ficou no empate com Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Jornais da Espanha repercutem empate com Cabo Verde: 'Desastre'