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Zebras deixam tudo igual no Grupo G e embolam cruzamentos da Copa do Mundo

Bélgica e Irã não conseguiram prevalecer contra Egito e Nova Zelândia

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 00:07
Atualizado há 1 minutos
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Max Crocombe leva gol em Irã x Nova Zelândia (Foto: Etienne Laurent / AFP)
Max Crocombe leva gol em Irã x Nova Zelândia (Foto: Etienne Laurent / AFP)

O Grupo G da Copa do Mundo está todo igualado. Bélgica, Egito, Nova Zelândia e Irã estão empatados com um ponto. Os belgas e os iranianos não conseguiram exercer o protagonismo na partida e fizeram coro ao dia de zebra, protagonizado pelo jogo entre Espanha e Cabo verde, que abriu os trabalhos do quinto dia de Mundial.

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    Bélgica x Egito

    O Egito saiu na frente no placar aos 20 minutos da primeira etapa, com Emam Ashour. O ídolo dos egípcios, Mohamed Salah, achou o camisa oito na entrada da área. O autor do gol bateu de fora da área no cantinho de Courtois. Na segunda etapa, logo depois de entrar, Lukaku dividiu com o Hany dentro da área, que acabou empurrando e fazendo contra.

    Irã x Nova Zelânda

    O último jogo da noite teve emoção até o fim. Em jogadaça de Chris Wood, a Nova Zelândia surpreendeu e abriu o placar com Elijah Just logo aos sete minutos. Aos 32, Razaeian empatou. No início da segunda etapa, Elijah colocou os azarões na frente novamente. Depois disso, foi pressão iraniana até o fim. Mas o ataque só foi suficiente para conseguir o empate, com gol de Mohebi, aos 19 minutos da segunda etapa.

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    Próximos jogos do Grupo G da Copa do Mundo

    • Espanha x Arábia Saudita - 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
    • Uruguai x Cabo Verde - 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Nova Zelândia

    1

    1

    0

    1

    0

    2

    2

    0

    2

    Irã

    1

    1

    0

    1

    0

    2

    2

    0

    3

    Bélgica

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    4

    Egito

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    Bélgica e Egito ficaram no empate na Copa do Mundo (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)
    Bélgica e Egito ficaram no empate na Copa do Mundo (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)

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