Zebras deixam tudo igual no Grupo G e embolam cruzamentos da Copa do Mundo
Bélgica e Irã não conseguiram prevalecer contra Egito e Nova Zelândia
O Grupo G da Copa do Mundo está todo igualado. Bélgica, Egito, Nova Zelândia e Irã estão empatados com um ponto. Os belgas e os iranianos não conseguiram exercer o protagonismo na partida e fizeram coro ao dia de zebra, protagonizado pelo jogo entre Espanha e Cabo verde, que abriu os trabalhos do quinto dia de Mundial.
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Bélgica x Egito
O Egito saiu na frente no placar aos 20 minutos da primeira etapa, com Emam Ashour. O ídolo dos egípcios, Mohamed Salah, achou o camisa oito na entrada da área. O autor do gol bateu de fora da área no cantinho de Courtois. Na segunda etapa, logo depois de entrar, Lukaku dividiu com o Hany dentro da área, que acabou empurrando e fazendo contra.
Irã x Nova Zelânda
O último jogo da noite teve emoção até o fim. Em jogadaça de Chris Wood, a Nova Zelândia surpreendeu e abriu o placar com Elijah Just logo aos sete minutos. Aos 32, Razaeian empatou. No início da segunda etapa, Elijah colocou os azarões na frente novamente. Depois disso, foi pressão iraniana até o fim. Mas o ataque só foi suficiente para conseguir o empate, com gol de Mohebi, aos 19 minutos da segunda etapa.
Próximos jogos do Grupo G da Copa do Mundo
- Espanha x Arábia Saudita - 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
- Uruguai x Cabo Verde - 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
|#
|Equipe
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
Nova Zelândia
1
1
0
1
0
2
2
0
2
Irã
1
1
0
1
0
2
2
0
3
Bélgica
1
1
0
1
0
1
1
0
4
Egito
1
1
0
1
0
1
1
0
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