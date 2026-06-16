Zebras deixam tudo igual no Grupo G e embolam cruzamentos da Copa do Mundo Bélgica e Irã não conseguiram prevalecer contra Egito e Nova Zelândia

O Grupo G da Copa do Mundo está todo igualado. Bélgica, Egito, Nova Zelândia e Irã estão empatados com um ponto. Os belgas e os iranianos não conseguiram exercer o protagonismo na partida e fizeram coro ao dia de zebra, protagonizado pelo jogo entre Espanha e Cabo verde, que abriu os trabalhos do quinto dia de Mundial.

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➡️Balanço do Grupo H da Copa do Mundo: Cabo Verde faz história, e Uruguai empata

Bélgica x Egito

O Egito saiu na frente no placar aos 20 minutos da primeira etapa, com Emam Ashour. O ídolo dos egípcios, Mohamed Salah, achou o camisa oito na entrada da área. O autor do gol bateu de fora da área no cantinho de Courtois. Na segunda etapa, logo depois de entrar, Lukaku dividiu com o Hany dentro da área, que acabou empurrando e fazendo contra.

Irã x Nova Zelânda

O último jogo da noite teve emoção até o fim. Em jogadaça de Chris Wood, a Nova Zelândia surpreendeu e abriu o placar com Elijah Just logo aos sete minutos. Aos 32, Razaeian empatou. No início da segunda etapa, Elijah colocou os azarões na frente novamente. Depois disso, foi pressão iraniana até o fim. Mas o ataque só foi suficiente para conseguir o empate, com gol de Mohebi, aos 19 minutos da segunda etapa.

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Próximos jogos do Grupo G da Copa do Mundo

Espanha x Arábia Saudita - 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

- 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Uruguai x Cabo Verde - 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

# Equipe Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Nova Zelândia 1 1 0 1 0 2 2 0 2 Irã 1 1 0 1 0 2 2 0 3 Bélgica 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Egito 1 1 0 1 0 1 1 0

Bélgica e Egito ficaram no empate na Copa do Mundo (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)

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