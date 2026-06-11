México promove abertura 'latina' da Copa do Mundo de 2026; veja como foi Cerimônia foi no Estádio Azteca

A Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente nesta quinta-feira (11) com uma grande celebração no Estádio Azteca, na Cidade do México. Antes de a bola rolar para México e África do Sul, na partida de abertura do torneio, a Fifa promoveu uma cerimônia marcada por apresentações musicais, referências à cultura mexicana e a presença de artistas de projeção internacional.

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O espetáculo reuniu nomes como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Tyla e Danny Ocean. Maná, banda de pop rock mexicano, mobilizou bastante o público no estádio.

Um dos momentos mais aguardados ficou por conta da " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank">apresentação de "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026, interpretada por Shakira e Burna Boy. Um dos momentos que surpreenderam o público foi a presença de Labubus, personagens da série The Monsters.

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🏆ESPORTE: Labubus marcam presença na abertura da Copa do Mundo. pic.twitter.com/TdaUKWWBEZ — FOFOQUEI (@fofoquei) June 11, 2026

Com forte influência das tradições locais, a cerimônia destacou elementos da identidade cultural mexicana por meio de dança, música e performances artísticas inspiradas no folclore e nas raízes indígenas do país. O evento abriu oficialmente o maior Mundial da história, que pela primeira vez reúne 48 seleções e contará com 104 partidas disputadas em México, Canadá e Estados Unidos. ➡️Veja o Guia Completo da Copa do Mundo 2026!

Palco da cerimônia, o Estádio Azteca também entrou para a história ao se tornar o primeiro estádio a receber três jogos inaugurais de Copas do Mundo. O local já havia sediado as aberturas dos Mundiais de 1970 e 1986, ambos realizados em território mexicano.

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A edição de 2026 ainda terá uma novidade: serão três cerimônias de abertura. Após o evento realizado na Cidade do México, Canadá e Estados Unidos também promoverão celebrações especiais antes das estreias de suas respectivas seleções.

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