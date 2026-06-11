A história de Dai Dai, a música da Copa feita por Shakira Projeto será o quarto da cantora colombiana com a Fifa para a competição

A Copa do Mundo começa hoje, e uma das personalidades musicais mais emblemáticas da competição, Shakira, traz para essa edição mais um hit, a canção "Dai Dai", gravada no Maracanã, como a música oficial da Copa do Mundo de 2026. A faixa ainda conta com a colaboração do nigeriano Burna Boy e promete fazer jus aos outros hits feitos pela artista e bombar nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Shakira em clipe da nova música da Copa do Mundo 2026. (Foto: Reprodução)

A música da Copa e o legado musical de Shakira no torneio

O título "Dai Dai" traz um simbolismo curioso: faz referência a uma laranja amarga japonesa, que representa a longevidade. O estilo sonoro retrata muito a energia latina de Shakira com o Afrobeat de Burna Boy, refletindo a diversidade cultural e ritmo contagiante que a Fifa quer para a edição que será a maior de toda a história do torneio, que contará com 48 seleções.

Shakira retorna para seu quarto projeto na Copa do Mundo. A artista é a autora de outros três hits clássicos e marcantes da competição: "Hips Don't Lie" (Alemanha 2006), o icônico "Waka Waka" (África do Sul 2010) e "La La La" (Brasil 2014). A nova música será integrada ao álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, e se junta à canção "Lighter", de uma parceria entre Jelly Roll (EUA), Carín León (México) e Cirkut (Canadá). Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o projeto musical é uma "declaração sobre para onde o futebol mundial está caminhando". A expectativa é que Shakira se apresente em uma das cerimônias do torneio, que começa no dia 11 de junho, no Estádio Azteca.

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Cerimônias de abertura da Copa

A Copa do Mundo contará, pela primeira vez em sua história, com três cerimônias de abertura oficiais. Mas a primeira, neste dia inaugural da competição, será no estádio Azteca, no México. O show de abertura está previsto para acontecer às 14h30 (de Brasília) e antecederá o confronto entre México e África do Sul, que marca a estreia do torneio. Durante o espetáculo, Shakira se apresentará junto com Burna Boy, que apresentarão o "Dai Dai" oficialmente na competição.

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Além da dupla, a cerimônia de abertura no México contará com as participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Na sequência, às 16h (de Brasília), México e África do Sul entram em campo no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo A. A partida terá transmissão da TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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A próxima sexta-feira (12), além de dois jogos da Copa, também terá as cerimônias realizadas no Canadá e nos Estados Unidos, respectivamente. A primeira delas será no Canadá, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. O show antecede a partida entre os anfitriões canadenses e a Bósnia Herzegovina e contará com a dupla Michael Bublé e Alanis Morissette comandando o show.Já no fim do dia, às 20h30 (de Brasília), a festividade passa para os Estados Unidos, que fecham a sequência de comemoração. Antes de os anfitriões enfrentarem o Paraguai, às 22h, vai acontecer a última cerimônia de abertura, que terá um gingado especial brasileiro.

Isso porque a cantora carioca Anitta uma das representantes do espetáculo, performará a música "Goals", do álbum oficial da Copa do Mundo. Ao lado dela terá a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cerimônia contará com as participações da cantora Katy Perry e do rapper Future, que serão as principais atrações da cerimônia no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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