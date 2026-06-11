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Enquete do Lance! aponta favorito para estreia da Copa do Mundo

México e África do Sul se enfrentam na abertura da Copa do Mundo de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:46
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Artist perform during the opening ceremony ahead of the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

A bola ainda não rolou no Estádio Azteca, mas os leitores do Lance! já escolheram seu favorito para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. Em enquete realizada no portal, o México recebeu dos 82% votos e foi apontado como o provável vencedor do duelo contra a África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), na Cidade do México.

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    A confiança dos torcedores também encontra respaldo dentro da redação do Lance!. Em análise realizada antes da abertura do torneio, os repórteres apontaram o México como favorito para conquistar os três pontos diante dos Bafana Bafana. A seleção da casa recebeu 70,3% dos votos, já a África do Sul ficou apenas com 2,7%, e o empate ficou em 27%.

    RESULTADO ENQUETE LANCE!
    Resultado da enquete feita pelo Lance! (Foto: Reprodução/Site)

    Anfitriã do Mundial ao lado de Estados Unidos e Canadá, a seleção mexicana chega cercada de expectativa para a estreia diante de sua torcida. Embalado por uma sequência positiva de amistosos preparatórios, o time comandado por Javier Aguirre entra em campo com a missão de iniciar a caminhada rumo a uma campanha histórica em casa.

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    Do outro lado, a África do Sul tenta contrariar as previsões. A equipe treinada por Hugo Broos chega ao Mundial buscando alcançar pela primeira vez uma vaga na fase de mata-mata. Apesar dos resultados irregulares nos amistosos recentes, os sul-africanos apostam na organização coletiva para surpreender logo na estreia.

    México e África do Sul integram o Grupo A da Copa do Mundo de 2026, que também conta com Tchéquia e Coreia do Sul. A partida desta quinta-feira marcará oficialmente o início da primeira edição do torneio com 48 seleções participantes.

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    Visão aérea do Estádio Azteca, na Cidade do México
    Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

    Onde assistir ao confronto

    O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV, Globo, ge tv Sportv, N Sports e SBT. ➡️Clique para assistir no Sportv

    ✅ FICHA TÉCNICA

    México 🆚 África do Sul
    Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)
    👁️ Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    🕴️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    📺 VAR: Nicolás Gallo (COL)

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