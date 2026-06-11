Enquete do Lance! aponta favorito para estreia da Copa do Mundo México e África do Sul se enfrentam na abertura da Copa do Mundo de 2026

A bola ainda não rolou no Estádio Azteca, mas os leitores do Lance! já escolheram seu favorito para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. Em enquete realizada no portal, o México recebeu dos 82% votos e foi apontado como o provável vencedor do duelo contra a África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), na Cidade do México.

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A confiança dos torcedores também encontra respaldo dentro da redação do Lance!. Em análise realizada antes da abertura do torneio, os repórteres apontaram o México como favorito para conquistar os três pontos diante dos Bafana Bafana. A seleção da casa recebeu 70,3% dos votos, já a África do Sul ficou apenas com 2,7%, e o empate ficou em 27%.

Resultado da enquete feita pelo Lance! (Foto: Reprodução/Site)

Anfitriã do Mundial ao lado de Estados Unidos e Canadá, a seleção mexicana chega cercada de expectativa para a estreia diante de sua torcida. Embalado por uma sequência positiva de amistosos preparatórios, o time comandado por Javier Aguirre entra em campo com a missão de iniciar a caminhada rumo a uma campanha histórica em casa.

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Do outro lado, a África do Sul tenta contrariar as previsões. A equipe treinada por Hugo Broos chega ao Mundial buscando alcançar pela primeira vez uma vaga na fase de mata-mata. Apesar dos resultados irregulares nos amistosos recentes, os sul-africanos apostam na organização coletiva para surpreender logo na estreia.

México e África do Sul integram o Grupo A da Copa do Mundo de 2026, que também conta com Tchéquia e Coreia do Sul. A partida desta quinta-feira marcará oficialmente o início da primeira edição do torneio com 48 seleções participantes.

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Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

Onde assistir ao confronto

O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV, Globo, ge tv Sportv, N Sports e SBT. ➡️Clique para assistir no Sportv

✅ FICHA TÉCNICA

México 🆚 África do Sul

Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)

👁️ Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

🕴️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

📺 VAR: Nicolás Gallo (COL)

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