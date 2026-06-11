Entenda o valor bilionário do primeiro confronto da Copa do Mundo entre México e África do Sul Reedição da abertura de 2010 coloca frente a frente México e África do Sul em um confronto bilionário no Estádio Azteca

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11) no Estádio Azteca, na Cidade do México. Às 16h (de Brasília), a partida entre México e África do Sul reedita a abertura da Copa de 2010. Dentro de campo, o jogo marca o primeiro duelo deste Mundial, mas é fora dele que há um embate financeiro que inaugura o torneio.

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Juntas, as duas seleções entram em campo com um valor de mercado estimado em € 241,1 milhões (R$ 1,424 bilhão). A equipe do México, uma das três anfitriãs da Copa, é a que detém a maior fatia desse valor, avaliada em € 191,85 milhões (R$ 1,129 bilhão). Por outro lado, o elenco da África do Sul está estimado em € 49,25 milhões (R$ 290,95 milhões).

Os mexicanos trazem um grupo com jogadores tradicionalmente conhecidos, como o icônico goleiro Guillermo Ochoa, que está indo para a sua sexta edição de Mundial. Mas, além desse marco histórico, o jogador mais valioso do elenco mexicano não é o camisa 1, mas sim o centroavante do Milan, Santiago Giménez, avaliado em € 18 milhões (R$ 106,34 milhões).

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Já a equipe da África do Sul tem o menor valor de mercado do confronto, mas, mesmo após essa comparação, também conta com figuras conhecidas no futebol mundial. Entre elas está o jogador Lyle Foster, centroavante do Burnley. Inclusive, Foster é o atleta mais valorizado de sua seleção, avaliado em € 8 milhões (R$ 47,46 milhões).

Mais informações sobre México e África do Sul

México

Anfitrião do Mundial ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México chega embalado para a estreia após uma sequência positiva de amistosos preparatórios. A equipe comandada por Javier Aguirre empatou com Portugal e Bélgica, venceu Gana e Austrália e encerrou a preparação com uma goleada por 5 a 1 sobre a Sérvia. A expectativa da torcida mexicana é de que a seleção consiga superar sua melhor campanha em Copas do Mundo, alcançada justamente quando sediou o torneio, em 1970 e 1986, quando chegou às quartas de final.

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África do Sul

A África do Sul, por sua vez, tenta surpreender logo na primeira rodada. Os Bafana Bafana chegam ao Mundial cercados por dúvidas após resultados pouco animadores nos amistosos mais recentes, incluindo empates diante de Nicarágua e Jamaica. A seleção africana busca sua primeira classificação ao mata-mata da Copa do Mundo e aposta na força coletiva construída pelo técnico Hugo Broos.

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