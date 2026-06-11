Brasil nunca perdeu em aberturas de Copa do Mundo; relembre o histórico Mundial inicia nesta quinta-feira (11), e o primeiro duelo será entre México e África do Sul

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca. A bola rola às 16h para o duelo entre México e África do Sul, que dará início ao torneio. Ao olhar para a história das partidas inaugurais dos Mundiais, o Brasil tem motivos para se orgulhar: a Seleção nunca foi derrotada em uma abertura de Copa.

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O Brasil participou de três jogos inaugurais ao longo da história da competição e soma duas vitórias e um empate. A primeira delas aconteceu na Copa de 1950, quando goleou o México por 4 a 0 diante de mais de 80 mil torcedores no Maracanã. Vinte e quatro anos depois, na abertura do Mundial da Alemanha Ocidental, ficou no 0 a 0 com a Iugoslávia.

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A vitória mais recente veio em 2014. Como país-sede, a Seleção abriu a Copa diante da Croácia e venceu por 3 a 1, em São Paulo, com dois gols de Neymar e um de Oscar. O resultado manteve a tradição brasileira de estreias positivas em partidas inaugurais de Mundial.

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Além do retrospecto invicto do Brasil, as aberturas de Copa costumam produzir resultados históricos. Campeões mundiais como Argentina e França já começaram torneios com derrotas surpreendentes, enquanto anfitriões alternaram entre goleadas e tropeços. Em 2018, por exemplo, a Rússia atropelou a Arábia Saudita por 5 a 0. Já em 2022, o Catar se tornou o primeiro país-sede a perder uma partida de abertura ao ser derrotado pelo Equador.

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História das aberturas de Copa do Mundo

2022: Catar 0 x 2 Equador 2018: Rússia 5 x 0 Arábia Saudita 2014: Brasil 3 x 1 Croácia 2010: África do Sul 1 x 1 México 2006: Alemanha 4 x 2 Costa Rica 2002: França 0 x 1 Senegal 1998: Brasil 2 x 1 Escócia 1994: Alemanha 1 x 0 Bolívia 1990: Argentina 0 x 1 Camarões 1986: Bulgária 1 x 1 Itália 1982: Argentina 0 x 1 Bélgica 1978: Alemanha Ocidental 0 x 0 Polônia 1974: Brasil 0 x 0 Iugoslávia 1970: México 0 x 0 União Soviética 1966: Inglaterra 0 x 0 Uruguai 1962: Chile 3 x 1 Suíça 1958: Suécia 3 x 0 México 1954: Iugoslávia 1 x 0 França 1950: Brasil 4 x 0 México 1938: Alemanha 1 x 1 Suíça 1934: Itália 7 x 1 EUA 1930: França 4 x 1 México



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