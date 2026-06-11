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Brasil nunca perdeu em aberturas de Copa do Mundo; relembre o histórico

Mundial inicia nesta quinta-feira (11), e o primeiro duelo será entre México e África do Sul

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
11/06/2026 14:43
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Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo de 2014. (Getty Images)
Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo de 2014. (Getty Images)

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca. A bola rola às 16h para o duelo entre México e África do Sul, que dará início ao torneio. Ao olhar para a história das partidas inaugurais dos Mundiais, o Brasil tem motivos para se orgulhar: a Seleção nunca foi derrotada em uma abertura de Copa.

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    • O Brasil participou de três jogos inaugurais ao longo da história da competição e soma duas vitórias e um empate. A primeira delas aconteceu na Copa de 1950, quando goleou o México por 4 a 0 diante de mais de 80 mil torcedores no Maracanã. Vinte e quatro anos depois, na abertura do Mundial da Alemanha Ocidental, ficou no 0 a 0 com a Iugoslávia.

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    A vitória mais recente veio em 2014. Como país-sede, a Seleção abriu a Copa diante da Croácia e venceu por 3 a 1, em São Paulo, com dois gols de Neymar e um de Oscar. O resultado manteve a tradição brasileira de estreias positivas em partidas inaugurais de Mundial.

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    Além do retrospecto invicto do Brasil, as aberturas de Copa costumam produzir resultados históricos. Campeões mundiais como Argentina e França já começaram torneios com derrotas surpreendentes, enquanto anfitriões alternaram entre goleadas e tropeços. Em 2018, por exemplo, a Rússia atropelou a Arábia Saudita por 5 a 0. Já em 2022, o Catar se tornou o primeiro país-sede a perder uma partida de abertura ao ser derrotado pelo Equador.

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    História das aberturas de Copa do Mundo

    1. 2022: Catar 0 x 2 Equador
    2. 2018: Rússia 5 x 0 Arábia Saudita
    3. 2014: Brasil 3 x 1 Croácia
    4. 2010: África do Sul 1 x 1 México
    5. 2006: Alemanha 4 x 2 Costa Rica
    6. 2002: França 0 x 1 Senegal
    7. 1998: Brasil 2 x 1 Escócia
    8. 1994: Alemanha 1 x 0 Bolívia
    9. 1990: Argentina 0 x 1 Camarões
    10. 1986: Bulgária 1 x 1 Itália
    11. 1982: Argentina 0 x 1 Bélgica
    12. 1978: Alemanha Ocidental 0 x 0 Polônia
    13. 1974: Brasil 0 x 0 Iugoslávia
    14. 1970: México 0 x 0 União Soviética
    15. 1966: Inglaterra 0 x 0 Uruguai
    16. 1962: Chile 3 x 1 Suíça
    17. 1958: Suécia 3 x 0 México
    18. 1954: Iugoslávia 1 x 0 França
    19. 1950: Brasil 4 x 0 México
    20. 1938: Alemanha 1 x 1 Suíça
    21. 1934: Itália 7 x 1 EUA
    22. 1930: França 4 x 1 México


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