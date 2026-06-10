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México x África do Sul: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da abertura da Copa do Mundo

Confira todas as informações do duelo válido pela abertura do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 16:00
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México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

México e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV, Globo, ge tv Sportv, N Sports e SBT.

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    Anfitrião do Mundial ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México chega embalado para a estreia após uma sequência positiva de amistosos preparatórios. A equipe comandada por Javier Aguirre empatou com Portugal e Bélgica, venceu Gana e Austrália e encerrou a preparação com uma goleada por 5 a 1 sobre a Sérvia. A expectativa da torcida mexicana é de que a seleção consiga superar sua melhor campanha em Copas do Mundo, alcançada justamente quando sediou o torneio, em 1970 e 1986, quando chegou às quartas de final.

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    Ficha do jogo

    méxico escudo
    MEX
    África do Sul escudo
    AFR
    Copa do Mundo
    1ª rodada - grupo A
    Data e Hora
    quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)
    Árbitro
    Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    Assistentes
    Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    Var
    Nicolás Gallo (COL)
    Onde assistir

    A África do Sul, por sua vez, tenta surpreender logo na primeira rodada. Os Bafana Bafana chegam ao Mundial cercados por dúvidas após resultados pouco animadores nos amistosos mais recentes, incluindo empates diante de Nicarágua e Jamaica. A seleção africana busca sua primeira classificação ao mata-mata da Copa do Mundo e aposta na força coletiva construída pelo técnico Hugo Broos.

    México e África do Sul integram o Grupo A da Copa do Mundo. A chave conta ainda com República Tcheca e Coreia do Sul, que também se enfrentam nesta quinta-feira pela primeira rodada.

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    Tudo sobre México x África do Sul (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    México 🆚 África do Sul
    Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)
    👁️ Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    🕴️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    📺 VAR: Nicolás Gallo (COL)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢🔴 México (Técnico: Javier Aguirre)
    Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado e Álvaro Fidalgo; Brian Gutiérrez, Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

    🟡🟢 África do Sul (Técnico: Hugo Broos)
    Ricardo Goss; Matuludi, Okon, Makhanya e Kabini; Sithole, Mbatha, Sebelebele, Zwane e Moremi; Forster.

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    México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
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