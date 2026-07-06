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Com a queda dos EUA, todos os países-sede da Copa estão eliminados

Canadá, México e EUA caíram nas oitavas da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 23:15
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Balogun erguindo os braços
Balogun na partida entre Estados Unidos x Bélgica na Copa do Mundo (Imagem: Luke Hales/Getty Images/AFP)

A derrota por goleada da seleção dos Estados Unidos para a Bélgica, na noite desta segunda-feira (6), marcou o fim da participação de todos os países-sede na Copa do Mundo de 2026. Jogando em Seattle, a equipe americana foi superada por 4 a 1 pelos belgas em partida válida pelas oitavas de final. Com o resultado, EUA, México e Canadá se despedem do torneio sem conseguir avançar para as quartas de final.

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    Estados Unidos x Bélgica na Copa do Mundo. (Imagem: David Ramos/Getty Images/AFP)

    Os Estados Unidos entraram em campo após a polêmica por conta da escalação de Folarin Balogun como titular, após a Fifa suspender a suspensão automática por um cartão vermelho recebido na fase anterior. No entanto, a presença do artilheiro não foi suficiente para conter a eficiência belga. De Ketelaere foi o grande nome do jogo, marcando dois gols ainda no primeiro tempo. Tillman chegou a empatar para os americanos em cobrança de falta, mas a Bélgica retomou a vantagem e ampliou no segundo tempo com gols de Vanaken, após falha bizarra do goleiro Matt Freese, e Romelu Lukaku, fechando o placar de 4 a 1.

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    México também foi eliminado nas oitavas da Copa

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    O México também se despediu da competição nas oitavas de final após um confronto eletrizante contra a Inglaterra no Estádio Azteca, no domingo (5). Os donos da casa foram derrotados por 3 a 2 em uma partida decidida pelo brilho de Jude Bellingham, que marcou dois gols, e um de Harry Kane. Apesar da pressão mexicana e de contarem com a vantagem numérica após a expulsão do inglês Quansah, o México não conseguiu evitar a eliminação diante de sua torcida. Os gols mexicanos foram anotados por Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

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    Canadá foi o primeiro país-sede eliminado

    Hakimi em discussão durante oitavas de final da Copa do Mundo, entre Marrocos e Canadá (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Hakimi em discussão durante oitavas de final da Copa do Mundo, entre Marrocos e Canadá (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    O Canadá foi o primeiro dos três países-sede a ser eliminado do Mundial de 2026. A despedida ocorreu no sábado (4), também na fase de oitavas de final, em Houston. A seleção canadense foi dominada pelo Marrocos e acabou derrotada por 3 a 0. O destaque marroquino foi Ounahi, autor de dois gols, enquanto Rahimi fechou a goleada nos acréscimos. Mesmo tentando imprimir um ritmo agressivo no início, o Canadá esbarrou na organização defensiva africana e não conseguiu repetir o desempenho da fase de grupos.

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    Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos, comete falta em Tarik Muharemovic, nº 4 da Bósnia e Herzegovina. A falta é posteriormente revisada pelo VAR e confirmada como cartão vermelho durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no San Francisco Bay Area Stadium

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