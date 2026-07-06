Argentina x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pela oitavas de final da competição

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, na Geórgia (EUA), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo 2026, pelas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV, Globoplay e Disney +. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo ARG EGI Copa do Mundo Oitavas de final Data e Hora terça-feira, 7 de julho de 2026, às 13h (de Brasília) Local Estádio de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos Árbitro Francois Letexier (FRA) Assistentes Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA) Var A definir Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Argentina chega às oitavas com campanha perfeita: quatro vitórias em quatro partidas. Na fase de grupos, confirmou o favoritismo ao terminar na liderança da chave após superar Argélia, Áustria e Jordânia. Já no primeiro confronto eliminatório, pela segunda fase da Copa do Mundo, encontrou mais dificuldades do que o esperado diante de Cabo Verde e precisou da prorrogação para garantir a vaga, vencendo por 3 a 2.

continua após a publicidade

Já o Egito vive um momento de afirmação. A seleção africana avançou em segundo lugar no Grupo G, com uma vitória e dois empates, e confirmou a classificação ao eliminar a Austrália nos pênaltis após empate por 1 a 1. A campanha já representa um marco para o futebol egípcio, que tenta ampliar sua trajetória histórica no torneio.

Argentina e Egito se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Tudo sobre Argentina x Egito (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Egito

Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos

👁️ Onde assistir: Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV, Globoplay e Disney +

🟨 Árbitro: Francois Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: a definir

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

Técnico: Lionel Scaloni

🔴 Egito

Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour e Mohamed Salah; Zico e Omar Marmoush.

Técnico: Hossam Hassan

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.