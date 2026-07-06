Argentina x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pela oitavas de final da competição
Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, na Geórgia (EUA), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo 2026, pelas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV, Globoplay e Disney +. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Argentina chega às oitavas com campanha perfeita: quatro vitórias em quatro partidas. Na fase de grupos, confirmou o favoritismo ao terminar na liderança da chave após superar Argélia, Áustria e Jordânia. Já no primeiro confronto eliminatório, pela segunda fase da Copa do Mundo, encontrou mais dificuldades do que o esperado diante de Cabo Verde e precisou da prorrogação para garantir a vaga, vencendo por 3 a 2.
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Já o Egito vive um momento de afirmação. A seleção africana avançou em segundo lugar no Grupo G, com uma vitória e dois empates, e confirmou a classificação ao eliminar a Austrália nos pênaltis após empate por 1 a 1. A campanha já representa um marco para o futebol egípcio, que tenta ampliar sua trajetória histórica no torneio.
Tudo sobre Argentina x Egito (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Egito
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV, Globoplay e Disney +
🟨 Árbitro: Francois Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
🖥️ VAR: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez (Lautaro Martínez).
Técnico: Lionel Scaloni
🔴 Egito
Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour e Mohamed Salah; Zico e Omar Marmoush.
Técnico: Hossam Hassan
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