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Argentina x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pela oitavas de final da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 23:00
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Argentina x Egito onde assistir Copa do Mundo
Argentina e Egito se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, na Geórgia (EUA), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo 2026, pelas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV, Globoplay e Disney +. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    Escudo - Egito
    EGI
    Copa do Mundo
    Oitavas de final
    Data e Hora
    terça-feira, 7 de julho de 2026, às 13h (de Brasília)
    Local
    Estádio de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Francois Letexier (FRA)
    Assistentes
    Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
    Var
    A definir
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Argentina chega às oitavas com campanha perfeita: quatro vitórias em quatro partidas. Na fase de grupos, confirmou o favoritismo ao terminar na liderança da chave após superar Argélia, Áustria e Jordânia. Já no primeiro confronto eliminatório, pela segunda fase da Copa do Mundo, encontrou mais dificuldades do que o esperado diante de Cabo Verde e precisou da prorrogação para garantir a vaga, vencendo por 3 a 2.

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    • Já o Egito vive um momento de afirmação. A seleção africana avançou em segundo lugar no Grupo G, com uma vitória e dois empates, e confirmou a classificação ao eliminar a Austrália nos pênaltis após empate por 1 a 1. A campanha já representa um marco para o futebol egípcio, que tenta ampliar sua trajetória histórica no torneio.

    Argentina x Egito onde assistir Copa do Mundo
    Argentina e Egito se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Tudo sobre Argentina x Egito (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Egito
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2026, às 13h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, GeTV, Globoplay e Disney +
    🟨 Árbitro: Francois Letexier (FRA)
    🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
    🖥️ VAR: a definir

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina
    Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez (Lautaro Martínez).
    Técnico: Lionel Scaloni

    🔴 Egito
    Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Rabia, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour e Mohamed Salah; Zico e Omar Marmoush.
    Técnico: Hossam Hassan

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