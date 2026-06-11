logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Meia do Haiti tem lesão confirmada e está fora da Copa do Mundo

Haiti enfrenta o Brasil na 2ª rodada da Copa do Mundo

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
11/06/2026 16:07
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Leverton Pierre atuando pela seleção do Haiti (Crédito: Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Leverton Pierre atuando pela seleção do Haiti (Crédito: Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O meio-campista Leverton Pierre foi cortado, nesta quinta-feira (11), da seleção do Haiti para jogar a Copa do Mundo. A equipe médica da seleção haitiana detectou uma lesão no adutor direito (grau 2). Para substituí-lo, a comissão técnica convocou Garvens Metusala, que se juntará à equipe em Boston, nos Estados Unidos, para continuar a preparação da seleção antes da estreia contra a Escócia, marcada para sábado (13).

continua após a publicidade
  • Uniformes do Haiti antes da alteração exigida pela Fifa

    Haiti faz mudança no uniforme para a Copa do Mundo após pedido da Fifa

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Time do Haiti (Foto: Divulgação seleção haitiana)

    Confira como chega o Haiti para estreia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 16 horas
  • Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)

    Destaque do Haiti analisa grupo com o Brasil na Copa do Mundo: ‘O país pode pressioná-los’

    Copa do Mundo
    Há 1 dia

    • ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Haiti adversário do Brasil na Copa do Mundo

    O jogador substituto de Pierre tem 26 anos e atua na equipe americana Colorado Springs Switchbacks FC. Garvens Metusala esteve presente em mais de 20 partidas pela seleção, entrando em 14 situações durante a preparação para a Copa do Mundo. O zagueiro estava inclusive na partida contra a Nicarágua, que classificou o Haiti para o torneio.

    Após 52 anos, o Haiti voltará a participar de uma Copa do Mundo. No Grupo C, ao lado de Brasil e Marrocos. Apesar de ser a seleção mais fraca entre as quatro, o time liderado por Sebastién Migne empolga o país.

    continua após a publicidade

    Mais informações sobre o Haiti

    Para chegar à Copa do Mundo, o Haiti disputou três etapas válidas pelas Eliminatórias da Concacaf. Pela terceira fase, em um grupo com Honduras, Costa Rica e Nicarágua, os Granadeiros perderam apenas uma das seis partidas disputadas e terminaram como líderes do grupo. Após um empate entre Honduras e Costa Rica, o Haiti consagrou sua classificação, superando a Nicarágua por 2 a 0, decretando o fim do jejum, que perdurou por 52 anos.

    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções
    ➡️ Sabe tudo sobre a história das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    continua após a publicidade

    A atração principal da seleção haitiana para a Copa é Duckens Nazon, atacante de 32 anos que atua pelo Esteghlal FC, do Irã. Pelo Haiti, ele marcou 44 gols. Mesmo sofrendo com a parte física, e por isso não sendo mais titular com tanta constância, o atacante é a principal arma da equipe, mesmo vindo do banco de reservas.

    Contra o Brasil, o Haiti disputou três partidas e perdeu todas. A última partida foi em 2016, pela Copa América, em que a Seleção Brasileira venceu por 6 a 1. Em todas as partidas, o Brasil marcou quatro gols ou mais.

    Haiti comemora retorno à Copa do Mundo (Instagram: Federação Haitiana)
    Haiti comemora retorno à Copa do Mundo (Instagram: Federação Haitiana)

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance!
    Globo comete gafe e anuncia jogo da Copa transmitido por outra emissoraHá 1 minuto
    Lance!
    Fenômeno global, Labubu marca presença na abertura da Copa do MundoHá 1 minuto
    Cristiane é comentarista da Globo na Copa do Mundo de 2026. (@dirsoament (X)/reprodução)
    Futebol FemininoAtacante do Flamengo, Cristiane estreia como na Globo em cobertura da Copa do MundoHá 7 minutos
    Copa do MundoQuem marcou o primeiro gol de cada edição da Copa do Mundo no século XXI?Há 10 minutos
    do bronx
    LutasCom Felipe Melo, Charles do Bronx elege elenco ideal para Copa do MundoHá 12 minutos
    Copa do MundoVeja gol em México x África do Sul: Julián Quiñones abre o placarHá 13 minutos

    Mais LANCE!

    Alisson, em treino da Seleção Brasileira
    Alisson, sobre as Copas: 'O que mais me incomoda é não ter vencido'
    Aos 40 anos, Ochoa disputa sua sexta Copa sem o mesmo protagonismo
    Galvão Bueno Luis Roberto
    Galvão Bueno fora do primeiro jogo da Copa do Mundo; entenda
    Coreia do Sul - Son
    Craque da Coreia do Sul, Son jogou na Arena do Grêmio e fez gol no Beira-Rio
    Alisson, goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Alisson detalha ambiente na Seleção e comenta trote em Ancelotti: 'Aliviaram'
    Yamal deixando mercado nos Estados Unidos em dia de folga da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Yamal é visto no mercado com amigos em dia de folga antes da estreia na Copa do Mundo
    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Fifa agita bastidores de Globo e Cazé TV antes do início da Copa do Mundo
    Artist perform during the opening ceremony ahead of the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
    Enquete do Lance! aponta favorito para estreia da Copa do Mundo
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México
    México promove abertura 'latina' da Copa do Mundo de 2026; veja como foi
    Jogadores da África do Sul chegam ao Estádio Azteca
    Bafana Bafana: entenda o apelido da seleção da África do Sul
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo aconteceu no Estádio Azteca, no México
    Web detona cerimônia de abertura da Copa do Mundo: 'Não vou mentir'
    marcos senesi bournemouth barcelona
    Giay na Copa? Argentina convoca novo jogador após corte de defensor
    México e África do Sul abrem a Copa com história que começou em 1986