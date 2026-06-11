Meia do Haiti tem lesão confirmada e está fora da Copa do Mundo
Haiti enfrenta o Brasil na 2ª rodada da Copa do Mundo
O meio-campista Leverton Pierre foi cortado, nesta quinta-feira (11), da seleção do Haiti para jogar a Copa do Mundo. A equipe médica da seleção haitiana detectou uma lesão no adutor direito (grau 2). Para substituí-lo, a comissão técnica convocou Garvens Metusala, que se juntará à equipe em Boston, nos Estados Unidos, para continuar a preparação da seleção antes da estreia contra a Escócia, marcada para sábado (13).
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O jogador substituto de Pierre tem 26 anos e atua na equipe americana Colorado Springs Switchbacks FC. Garvens Metusala esteve presente em mais de 20 partidas pela seleção, entrando em 14 situações durante a preparação para a Copa do Mundo. O zagueiro estava inclusive na partida contra a Nicarágua, que classificou o Haiti para o torneio.
Após 52 anos, o Haiti voltará a participar de uma Copa do Mundo. No Grupo C, ao lado de Brasil e Marrocos. Apesar de ser a seleção mais fraca entre as quatro, o time liderado por Sebastién Migne empolga o país.
Mondyal 2026— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 11, 2026
Enfòmasyon sou Grenadye yo
Leverton Pierre pap kapab jwe Koup di Mond lan apre ekip medikal la detekte yon blesi nan adiktè dwat yo (nivo 2).
Pou ranplase li, ekip teknik la rele Garvens Metusala, ki pral jwenn gwoup la nan Boston. pic.twitter.com/sip4ghYShj
Mais informações sobre o Haiti
Para chegar à Copa do Mundo, o Haiti disputou três etapas válidas pelas Eliminatórias da Concacaf. Pela terceira fase, em um grupo com Honduras, Costa Rica e Nicarágua, os Granadeiros perderam apenas uma das seis partidas disputadas e terminaram como líderes do grupo. Após um empate entre Honduras e Costa Rica, o Haiti consagrou sua classificação, superando a Nicarágua por 2 a 0, decretando o fim do jejum, que perdurou por 52 anos.
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A atração principal da seleção haitiana para a Copa é Duckens Nazon, atacante de 32 anos que atua pelo Esteghlal FC, do Irã. Pelo Haiti, ele marcou 44 gols. Mesmo sofrendo com a parte física, e por isso não sendo mais titular com tanta constância, o atacante é a principal arma da equipe, mesmo vindo do banco de reservas.
Contra o Brasil, o Haiti disputou três partidas e perdeu todas. A última partida foi em 2016, pela Copa América, em que a Seleção Brasileira venceu por 6 a 1. Em todas as partidas, o Brasil marcou quatro gols ou mais.
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