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Sensação da Copa do Mundo de 2022, Marrocos, que será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, tenta consolidar sua força após uma grande competição e um surpreendente quarto lugar no Catar. Para 2026, a seleção marroquina apostará num novo modelo de jogo e em jovens jogadores que pedem passagem para tentar lapidar um desejado protagonismo nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, e mostrar que a histórica campanha em 2022 não foi por acaso. Mas, dessa vez, terá a Seleção Brasileira como obstáculo na fase de grupos.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada marroquina, o Lance! apresenta o guia de Marrocos para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como o Marrocos chega à Copa?

Marrocos se prepara para a sua sétima Copa do Mundo, a terceira consecutiva, após uma eliminatória dominante na CAF. Os marroquinos garantiram a vaga ao golear Níger por 5 a 0 e se tornaram os primeiros representantes africanos na Copa do Mundo.

Marrocos chega para a Copa do Mundo com um dilema de identidade. Abandonou o perfil defensivo e sólido e agora adota um sistema mais ofensivo. É um novo modelo pautado em um perfil mais dominante, que chega a ser um pouco arriscado por ter sido pouco testado, pelo tempo curto de implementação e jogos, apesar de ter boas peças.

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📈 Melhor campanha em Copas

Dentre as seis participações de Marrocos em Copas do Mundo, a de 2022 é inegavelmente a melhor e histórica. A campanha até a semifinal, caindo para a Croácia por 2 a 1, foi a melhor da história de um país africano no torneio. Antes do Catar, os marroquinos haviam avançado à fase de mata-mata apenas uma vez, em 1986. Naquela ocasião, Marrocos ficou pelo caminho nas oitavas de final, após perder para a Alemanha por 1 a 0.

Hakimi e Brahim Díaz celebram classificação de Marrocos à final da Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

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✨ Fato curioso: final da Copa Africana de Nações

Na Copa Africana de Nações, Marrocos havia sofrido a sua única derrota no torneio, logo na final, para Senegal, por 1 a 0, na prorrogação. No entanto, a seleção marroquina entrou com recurso, alegando conduta antidesportiva por parte dos senegaleses, por terem abandonado o gramado da partida depois de um pênalti marcado a favor de Marrocos no final do jogo. A Confederação Africana optou por acatar o recurso, retirou o título de Senegal e declarou Marrocos campeão com vitória por 3 a 0.



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⚡ O cara do time: Achraf Hakimi

Considerado um dos melhores laterais-direitos do mundo, Achraf Hakimi, jogador do PSG, é o grande protagonista da seleção de Marrocos. Porém, a situação física do jogador preocupa, pois, em abril deste ano, ele sofreu uma lesão na coxa direita e, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Bayern, desfalca o PSG pelo restante da temporada europeia e liga um alerta para a disputa da Copa do Mundo. Hakimi, ao lado de Hakim Ziyech, é recordista de partidas pela Seleção em Copas do Mundo, com 10 jogos disputados.



👁️ Fique de olho: Abde Ezzalzouli

Mohamed Ouabid, de 49 anos, é o sucessor de Walid Regragui e assumiu o Marrocos a três meses da Copa do Mundo. O jovem técnico tem passagens nas categorias de base da Bélgica, pelo Maccabi Bruxelas e Anderlecht, e também chegou a comandar a equipe Sub-20 e Sub-23 da Seleção Marroquina entre 2022 e 2026. Oubid foi, inclusive, campeão por Marrocos na Copa do Mundo Sub-20, no ano passado.



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📋 Time base (4-3-3 ou 4-2-3-1)

Bono; Hakimi, Diop, Aguerd e Marzaoui; Amrabat, El Aynaoui e El Khannouss; Brahim Abde Ezzalzouli e Rahimi

🗓️ Agenda do XX na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium (EUA)

Escócia x Marrocos



⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium (EUA)

Marrocos x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium (EUA)

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