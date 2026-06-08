A seleção do Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos sem estar no torneio. A primeira participação dos haitianos desde o Mundial de 1974 representa um marco histórico para a seleção, ganhadora de quatro títulos em sua história e que enfrentará o Brasil no Grupo C. Além dos brasileiros, o Haiti enfrentará Marrocos e Escócia, com estreia marcada para este sábado (13), às 22h, contra os escoceses.

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Títulos e história no futebol

A história da seleção do Haiti com o esporte carrega títulos importantes, participação em Copa do Mundo e tem como última conquista a taça de 2007. Ao todo, os Granadeiros contêm quatro títulos no futebol em toda a história, sendo o mais importante a conquista da Copa da Concacaf de 1973, que classificou a seleção para a Copa do Mundo de 1974.

Após a conquista da Copa da Concacaf, a seleção levantou somente mais dois títulos: o Campeonato de Nações da CFU, em 1979, e a Copa do Caribe, em 2007.

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O Campeonato de Nações da CFU foi uma competição de futebol disputada somente por seleções do Caribe entre os anos de 1978 e 1988. Durante esse período, foram disputadas seis edições com quatro ganhadores diferentes: Trinidad e Tobago, Martinica, Suriname e Haiti. Ao todo, os maiores campeões foram Trinidad e Tobago e Martinica, com dois títulos cada. Por sinal, esta era a competição antecessora da Copa do Caribe, que o Haiti veio a conquistar em 2007.

E o título mais antigo do Haiti foi em 1957, no Campeonato Centro-Americano e Caribenho de Futebol (CCCF). A Confederação Centro-Americana e Caribenha de Futebol (CCCF), precursora da Concacaf, organizou uma competição entre seleções nacionais dos países da região entre 1941 e 1961. A Costa Rica foi a força dominante, conquistando sete títulos. Em 1961, com a criação da Concacaf, tanto a organização quanto a competição foram extintas.

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Campeonato Centro-Americano e Caribenho de Futebol: 1 título (1957); Copa da Concacaf: 1 título (1973); Copa das Nações da CFU: 1 título (1979); Copa do Caribe: 1 título (2007).

História do Haiti na Copa do Mundo de 1974

A única participação haitiana até então, em 1974, aconteceu após o título do Campeonato da Concacaf de 1973, que, inclusive, foi a primeira edição válida como eliminatórias para o Mundial. A equipe somou quatro vitórias em cinco partidas, perdendo apenas para o México na rodada final. Dessa maneira, terminou na liderança do grupo e classificada para a Copa, que foi disputada na Alemanha.

Pela competição, os haitianos enfrentaram um grupo extremamente difícil: a Itália, vice-campeã mundial em 1970; a Argentina de Mario Kempes; e a Polônia de Grzegorz Lato, que terminaria em terceiro lugar naquela ocasião. Apesar da última colocação e de uma campanha de três derrotas, o Haiti reconhece com orgulho o feito histórico de disputar aquela edição contra seleções renomadas.

Gol icônico e o artilheiro do Haiti nas Copas

Na campanha do Mundial de 1974, o atacante do Haiti, Emmanuel Sanon, marcou um gol contra a Itália e encerrou uma sequência do goleiro Dino Zoff, que estava há mais de 1.100 minutos sem sofrer gols pela seleção italiana. A partida foi vencida pelos italianos por 3 a 1, mas ficou marcada pelo fim da sequência incrível do arqueiro da Azzurra, interrompida pelos Granadeiros.

Na época, foi um grande golpe e um choque, porque o Haiti era considerado uma das seleções mais frágeis da competição.

– Para nós, haitianos, esse continua sendo o melhor resultado que já alcançamos. Conseguimos igualar o placar com os italianos por algum tempo e, mais do que isso, conseguimos zombar de Zoff – disse Philippe Vorbe, que contribuiu com a assistência do passe para o gol de Sanon contra a Itália.

Emmanuel Sanon foi o primeiro jogador haitiano a marcar gol em uma Copa do Mundo. Ao lado dele está o goleiro italiano Dino Zoff, que não sofria um gol há 19 partidas (Crédito: divulgação/Fifa)

Campanha do Haiti para chegar à Copa do Mundo de 2026

Para chegar à Copa do Mundo, o Haiti disputou três etapas válidas pelas Eliminatórias da Concacaf. Pela terceira fase, em um grupo com Honduras, Costa Rica e Nicarágua, os Granadeiros perderam apenas uma das seis partidas disputadas e terminaram como líderes da chave. Após um empate entre Honduras e Costa Rica, o Haiti consagrou sua classificação superando a Nicarágua por 2 a 0, decretando o fim do jejum que perdurou por 52 anos.

Principal jogador da seleção para o torneio

A atração principal da seleção haitiana para a Copa é Duckens Nazon, atacante de 32 anos que atua pelo Esteghlal FC, do Irã. Pelo Haiti, ele marcou 44 gols. Mesmo sofrendo com a parte física, e por isso não sendo mais titular com tanta constância, o atacante é a principal arma da equipe, mesmo vindo do banco de reservas.

Histórico de confrontos contra a Seleção Brasileira

Contra o Brasil, o Haiti disputou três partidas e perdeu todas. A última partida foi em 2016, pela Copa América, na qual a Seleção Brasileira venceu por 6 a 1. Em todas as partidas, o Brasil marcou quatro gols ou mais.

Agenda do Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo (horários de Brasília)

Haiti x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium, Massachusetts, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C) 📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília) 🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Marrocos x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA

Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0, válido pelo penúltimo jogo da seleção (2 de junho) antes da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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