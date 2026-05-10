Outro adversário do Brasil pelo grupo C, o Haiti retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

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Haiti celebra retorno à Copa do Mundo (Foto: Divulgação / Concacaf)

🌍 Cenário: como o Haiti chega à Copa?

Em tese, o Haiti é uma das equipes mais frágeis tecnicamente da Copa do Mundo é o

grande 'azarão' do grupo do Brasil. Para chegar à Copa do Mundo, o Haiti disputou três etapas válidas pelas Eliminatórias da Concacaf. Na segunda fase foi o segundo do grupo liderado por Curaçao, somando três vitórias e apenas uma derrota (justamente para Curaçao), em quatro jogos.

Pela terceira fase, em um grupo com Honduras, Costa Rica (seleções com mais tradição em Copas) e Nicarágua, os Granadeiros perderam apenas uma das seis partidas disputadas e terminaram como líderes de um grupo forte. Após um empate entre Honduras e Costa Rica, o Haiti consagrou sua classificação superando a Nicarágua por 2 a 0, decretando o fim do jejum, que perdurou por 52 anos, e está de volta à Copa do Mundo.

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📈 Melhor campanha em Copas

A única participação haitiana, em 1974, após conquistar o Campeonato da Concacaf de 1973 — que, inclusive, foi a primeira edição como eliminatórias para o Mundial. A equipe somou quatro vitórias em cinco partidas (perdendo apenas para o México, na rodada final), terminou líder do grupo e classificada para a Copa, que foi disputada na Alemanha. Pela competição, os haitianos enfrentaram um grupo extremamente difícil: a Itália, vice-campeã mundial em 1970, a Argentina de Mario Kempes e a Polônia de Grzegorz Lato, que terminaria em terceiro lugar naquela ocasião. Apesar da última colocação e uma campanha de três derrotas, o Haiti reconhece com orgulho e um feito histórico disputar aquela edição contra seleções renomadas.

✨ Fato curioso: 'Conseguimos zombar de Zoff'

Na campanha do Mundial de 1974, o atacante do Haiti, Emmanuel Sanon, marcou um gol contra a Itália e encerrou uma sequência absurda do goleiro Dino Zoff, que estava há mais de 1.100 minutos sem sofrer gols pela seleção italiana. A partida foi vencida pelos italianos, por 3 a 1, mas ficou marcado o fim de uma sequência incrível do arqueiro italiano, interrompido pelos Granadeiros.

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Na época, foi um grande golpe e um choque, porque o Haiti era considerado uma das seleções mais frágeis da competição.

– Para nós, haitianos, esse continua sendo o melhor resultado que já alcançamos. Conseguimos igualar o placar com os italianos por algum tempo e, mais do que isso, conseguimos zombar de Zoff – disse Philippe Vorbe, garçom do passe para o gol de Sanon contra a Itália.

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⚡ O cara do time: Duckens Nazon

O atacante, de 32 anos, é o maior artilheiro da história do país, com 44 gols marcados. Nazon atua pelo Esteghlal FC, do Irã, e foi o principal nome da Seleção haitiana em competições como a Copa Ouro e Copa América (2016), além de fundamental (apesar de irregular) na campanha pelas eliminatórias da Concacaf. Entretanto, após a campanha nas Eliminatórias, Nazon não vem sendo mais titular com tanta constância – por questões físicas. O atacante cada vez mais é utilizado durante as partidas, e dá lugar a Pierrot para começar os jogos. Porém, Nazon continua sendo uma grande arma vindo do banco de reservas.

👁️ Fique de olho: A novidade Isidor

Wilson Isidor, de 25 anos, é um atacante oriundo das categorias de base da França e é um dos principais destaques recentes do Haiti. Estreante da Seleção na Data FIFA de março, Wilson tende a ser um dos (se não o) jogadores mais importantes da equipe. Tem por característica as arrancadas para ganhar espaço e infiltrar as defesas adversárias, capacidade que converge bastante com o estilo de jogo do Haiti. Assim como Bellegarde, que joga pelo Wolverhampton, o atacante também atua na Premier League, pelo Sunderland e pode passar por cima das hierarquias do grupo e assumir o protagonismo do país nessa Copa do Mundo pelo nível de desempenho apresentado, bem acima de todo o restante do elenco.

Isidor atuando pelo Sunderland (Foto: AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador do Haiti?

Sébastien Migné, de 52 anos, assumiu o cargo de técnico da seleção haitiana em março de 2024 e comandou a equipe durante toda a campanha de classificação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Antes disso, Migné foi jogador na década de 1990, chegando a atuar na Inglaterra por algumas temporadas em divisões inferiores. Se tornou treinador ainda bem novo, aos 26 anos, e trabalhou em diversos clubes na França, como o Strasburg e Lens.

Tem passagens por Omã, República Democrática do Congo, no Congo e no Togo, até que assumiu o comando do Quênia e classificou a equipe para a sua primeira Copa Africana de Nações em 15 anos, em 2019. Em seguida, treinou a Guiné Equatorial e foi auxiliar de Rigobert Song com Camarões, em 2022, até aceitar dirigir o Haiti.

📋 Time base (4-4-2)

Placide, Arcus, Adé, Duverne e Lacroix; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor e Pierrot

🗓️ Agenda do Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo (horários de Brasília)

Haiti x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium, Massachusetts, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA



Marrocos x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA

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