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Destaque do Haiti analisa grupo com o Brasil na Copa do Mundo: 'O país pode pressioná-los'

Bellegarde é o grande destaque da seleção do Haiti

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/06/2026 13:50
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Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)
Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)

Equipe mais fraca do Grupo C da Copa do Mundo segundo o ranking da Fifa, o Haiti voltará a disputar o torneio depois de 52 anos. Destaque da seleção haitiana, Jean-Ricner Bellegarde analisou os adversários.

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    • O meio-campista que atua no Wolverhampton destacou que os haitianos não terão a pressão dos rivais e os adversários poderão inclusive ser pressionados por seus próprios países.

    – É difícil, mas sabemos que são times bons, com grandes jogadores. Nós não sabemos como será, porque quando se joga a Copa do Mundo, todos os jogadores têm mais pressão, o país pode pressioná-los. Mas para o Haiti é uma boa experiência. Precisamos apenas aproveitar os jogos e veremos se conseguimos vencer. Se ganharmos um jogo será como vencer a Copa do Mundo – disse o camisa 10 do Haiti em entrevista ao programa Golazo America da CBS.

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    Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)
    Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)

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    Retorno do Haiti à Copa do Mundo

    No Mundial pela primeira vez em 52 anos, o Haiti se classificou com uma das vagas da Concacaf ao ficar em primeiro lugar no grupo que tinha Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Para Bellegarde, o feito é inacreditável e pode ajudar um pouco a população haitiana.

    – É inacreditável, para o país, para os jogadores. É uma grande experiência, estou muito empolgado para a Copa do Mundo. Quando se joga futebol, é um sonho estar na Copa do Mundo – disse.

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    – É uma loucura! Minha família está muito feliz. Representar o Haiti, com o que acontece no país que é muito complicado. O país está muito orgulhoso da nossa seleção. Quando jogamos, podemos levar emoção às pessoas. Precisamos dar mais exemplos para os jovens. O futebol pode levar boas emoções – comentou o meia.

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