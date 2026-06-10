Destaque do Haiti analisa grupo com o Brasil na Copa do Mundo: 'O país pode pressioná-los' Bellegarde é o grande destaque da seleção do Haiti

Equipe mais fraca do Grupo C da Copa do Mundo segundo o ranking da Fifa, o Haiti voltará a disputar o torneio depois de 52 anos. Destaque da seleção haitiana, Jean-Ricner Bellegarde analisou os adversários.

continua após a publicidade

O meio-campista que atua no Wolverhampton destacou que os haitianos não terão a pressão dos rivais e os adversários poderão inclusive ser pressionados por seus próprios países.

– É difícil, mas sabemos que são times bons, com grandes jogadores. Nós não sabemos como será, porque quando se joga a Copa do Mundo, todos os jogadores têm mais pressão, o país pode pressioná-los. Mas para o Haiti é uma boa experiência. Precisamos apenas aproveitar os jogos e veremos se conseguimos vencer. Se ganharmos um jogo será como vencer a Copa do Mundo – disse o camisa 10 do Haiti em entrevista ao programa Golazo America da CBS.

continua após a publicidade

Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Retorno do Haiti à Copa do Mundo

No Mundial pela primeira vez em 52 anos, o Haiti se classificou com uma das vagas da Concacaf ao ficar em primeiro lugar no grupo que tinha Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Para Bellegarde, o feito é inacreditável e pode ajudar um pouco a população haitiana.

– É inacreditável, para o país, para os jogadores. É uma grande experiência, estou muito empolgado para a Copa do Mundo. Quando se joga futebol, é um sonho estar na Copa do Mundo – disse.

continua após a publicidade

– É uma loucura! Minha família está muito feliz. Representar o Haiti, com o que acontece no país que é muito complicado. O país está muito orgulhoso da nossa seleção. Quando jogamos, podemos levar emoção às pessoas. Precisamos dar mais exemplos para os jovens. O futebol pode levar boas emoções – comentou o meia.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.