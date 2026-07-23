Zubeldía define futuro no Fluminense após sondagem do Equador Treinador chegou ao Tricolor no segundo semestre de 2025

Luis Zubeldía recebeu uma sondagem da Federação Equatoriana de Futebol para assumir a seleção do país. O treinador, no entanto, não mostrou interesse em deixar o Fluminense neste momento e pretende seguir no comando da equipe tricolor.

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O nome do argentino ganhou força no Equador depois da saída de Sebastián Beccacece, que deixou o cargo após a eliminação diante do México na Copa do Mundo. A federação iniciou a busca por um novo técnico e procurou Zubeldía, mas a possibilidade não avançou.

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O treinador mantém prestígio no futebol equatoriano pela trajetória construída no país. Zubeldía comandou Barcelona de Guayaquil e LDU, clube pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana antes de chegar ao Fluminense.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (26), contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. Na primeira partida oficial do Tricolor após a pausa da Copa do Mundo, o time de Zubeldía empatou com o Bragantino em 1 a 1.

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Luis Zubeldia comandando treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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