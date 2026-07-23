Argentinos detonam Ronaldo e Ronaldinho na final da Copa: 'Pitoresco' Jogadores fizeram parte do show do intervalo

Após a final da Copa do Mundo, que terminou com o título da Espanha no último domingo (19), a imprensa da Argentina detonou a presença de Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno durante o show do intervalo. Os brasileiros fizeram parte do espetáculo, que contou com apresentações de Madonna, Justin Bieber, Shakira e outros artistas.

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Além da entrada em campo dos dois campeões do mundo de 2002, Pelé foi homenageado no telão do MetLife Stadium, o que também não agradou aos vice-campeões. Programas como o "Cueste lo que Cueste" e atrações das rádios K2 Radio e Urbana Play 104.3 FM foram alguns dos que reprovaram as escolhas. Em geral, os argentinos alegaram que o momento não era de exaltação dos símbolos da seleção rival.

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— Que diabos o Ronaldinho e o Ronaldo estavam fazendo na carruagem da Madonna, e a foto do Pelé? Era o Maracanã na Copa de 2014? Achei tão fora de lugar — iniciou um dos participantes do Cueste lo que Cueste.

— Também me falaram, e é verdade, se você quer pensar em simetria, assim como você teve Kempes e Iniesta antes, apareceu o Carlitos Alcaraz, podia ter aparecido um tenista argentino. Ou um atleta argentino de elite, sim, contemporâneo. Digo, por que não podia ter aparecido o Del Potro ao lado do Alcaraz? O Manu Ginóbili... — complementou o apresentador do programa.

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Confira algumas das reclamações da imprensa argentina:

Argentinos falando que não gostaram da apresentação da Madonna com o Ronaldinho e R9 e a homenagem pro Pelé



"Parecia uma celebração pro Brasil"



"Por que colocar dois brasileiros em uma final de Copa do mundo entre espanhóis e argentinos"



Teve três argentinos que gostaram. pic.twitter.com/Gkwc63Ez0B — Ryan (@ryanspfc7) July 23, 2026

Show de intervalo da final da Copa do Mundo contou com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Homenagem a Pelé marca o show do intervalo da final da Copa do Mundo

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha, realizada no último domingo (19), não reservou emoções apenas com a bola rolando. O aguardado show do intervalo transformou o gramado em um palco monumental por cerca de 11 minutos, reunindo os maiores nomes da música global. Além das performances coreografadas e dos grandes sucessos, o espetáculo ficou marcado por uma emocionante e histórica homenagem a Pelé.

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Esta é a primeira edição do torneio realizada após o falecimento do Rei do Futebol, ocorrido em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em São Paulo, devido à falência de múltiplos órgãos provocada pela progressão de um câncer de cólon. A celebração ao eterno camisa 10 começou com projeções de suas imagens na campanha do tricampeonato de 1970 e contou com uma colaboração entre a banda Coldplay e os Muppets. O tributo relembrou a clássica mensagem de despedida do craque no Cosmos: "Love, love, love".

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