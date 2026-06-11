Confira como chega o Haiti para estreia na Copa do Mundo A equipe chega de uma derrota para o Peru em amistoso

Depois de 52 anos, o Haiti voltará a participar de uma Copa do Mundo. No Grupo C, ao lado de Brasil e Marrocos, os haitianos irão enfrentar a Escócia neste sábado (13). Apesar de ser a seleção mais fraca entre as quatro, o time liderado por Sebastién Migne empolga o país.

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Depois de bater Honduras, Costa Rica e Nicarágua nas Eliminatórias, a seleção haitiana goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 nas estreias de Dominque Simon e Lenny Joseph. Porém, perdeu por 2 a 1 para o Peru.

Bellegarde pelo Haiti (Foto: Reprodução)

Apesar dos altos e baixos, o desempenho empolgou a imprensa haitiana, que acredita na profundidade do elenco.

– No entanto, essas duas partidas evidenciaram a profundidade do elenco à disposição do técnico francês. Uma formação 4-4-2 está claramente se consolidando como o plano inicial. Além de Placide, que será titular, Alexandre Pierre é uma alternativa viável, assim como Wilguens Paugain na lateral direita e Duke Lacroix na lateral esquerda. Embora a preferência seja pela dupla Ricardo Adé e Hannes Delcroix, Jean Kevin Duverne é um jogador valioso que também pode fazer a diferença – publicou o jornal Haiti Tempo

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Porém, o treinador Sebastién Migne tem uma dúvida no meio de campo. Dominique Simon pode aparecer como surpresa. Outra dúvida é Duckens Nazon, um dos principais jogadores da seleção haitiana, mas que convive com problemas físicos.

Retrospecto do Haiti no ciclo para a Copa do Mundo

No ciclo para a Copa do Mundo, o Haiti perdeu apenas nove partidas em 36 disputadas, com nove empates e 18 vitórias. Apesar de ter garantido sua vaga no Mundial, a equipe passou em branco na Copa América com três derrotas para Peru, Equador e Brasil.

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– É difícil, mas sabemos que são times bons, com grandes jogadores. Nós não sabemos como será, porque quando se joga a Copa do Mundo, todos os jogadores têm mais pressão, o país pode pressioná-los. Mas para o Haiti é uma boa experiência. Precisamos apenas aproveitar os jogos e veremos se conseguimos vencer. Se ganharmos um jogo será como vencer a Copa do Mundo – disse Jean-Ricner Bellegarde em entrevista ao programa Golazo America da CBS.

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