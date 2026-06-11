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Entenda a polêmica envolvendo os 29 jogos de invencibilidade do Marrocos

Seleção marroquina é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 13:46
Atualizado há 29 minutos
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Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)

A seleção de Marrocos chega à Copa do Mundo ostentando uma marca impressionante, porém polêmica: 29 jogos de invencibilidade. No entanto, o feito carrega uma polêmica. O último compromisso da equipe antes do Mundial foi um amistoso com a Noruega, que acabou empatado em 1 a 1. Os africanos saíram na frente com um gol de Brahim Díaz, mas viram Martin Odegaard deixar tudo igual para os noruegueses.

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    Apesar dos números expressivos, a trajetória marroquina está longe de ser unanimidade. Isso porque a sequência inclui o episódio controverso da final da Copa Africana de Nações de 2025.

    Após analisar o caso, a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu anular o resultado da partida. A entidade atribuiu a vitória a Marrocos por 3 a 0, decretada administrativamente. Com isso, o título continental passou para os marroquinos, e a derrota sofrida na final deixou de existir nos registros oficiais.

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    Jogadores de Senegal e Marrocos em disputa pela bola na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)
    Senegal x Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

    Como a CAF homologou uma vitória por W.O. para Marrocos, a invencibilidade permaneceu intacta e passou a integrar as estatísticas oficiais da Fifa e das demais entidades do futebol.

    ➡️Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre o Marrocos na Copa do Mundo

    Independentemente da controvérsia, os números mostram a consistência da equipe nos últimos meses. A seleção marroquina não perde uma partida desde agosto do ano passado e chega ao Mundial embalada por uma das melhores fases de sua história.

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    Marrocos vence Copa Africana de Nações "no tapetão"

    Na decisão, Marrocos foi derrotado por Senegal durante a prorrogação por 1 a 0. Entretanto, a saída dos jogadores de Senegal do gramado como protesto durante a partida deu início a uma longa disputa nos tribunais esportivos.

    Em decisão proferida dois meses após a partida disputada em Rabat, o Conselho de Apelação da entidade revogou a vitória do Senegal. A conduta da equipe senegalesa foi enquadrada no Artigo 82, que proíbe o abandono do campo antes do término da partida sem a autorização do árbitro. Como consequência da infração, a entidade aplicou o Artigo 84, que determina a perda do jogo por desistência e estabelece o placar de 3 a 0 a favor da equipe adversária.

    Com o resultado alterado, Marrocos se tornou bicampeão da Copa Africana de Nações, com o outro título conquistado em 1976. Já Senegal volta a ter apenas um troféu, vencido em 2021, contra o Egito.

    ➡️ Quem é o melhor jogador do Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo?

    Estreia na Copa do Mundo

    Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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