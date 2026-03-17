CAF revoga título de Senegal e Marrocos se torna campeão africano

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anulou o resultado da final da Copa Africana de Nações de 2025 e declarou a seleção do Marrocos como campeã do torneio. Em decisão proferida dois meses após a partida disputada em Rabat, o Conselho de Apelação da entidade puniu o Senegal com uma derrota por 3 a 0 por WO. A reversão do título, que originalmente havia sido conquistado pelos senegaleses com uma vitória por 1 a 0 na prorrogação, ocorreu devido à saída da equipe de campo durante o tempo regulamentar.

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Base legal e recurso marroquino

A mudança no desfecho da competição foi motivada por um recurso apresentado pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF). O órgão de apelação da CAF anulou a decisão prévia da Comissão Disciplinar e deferiu o pedido do Marrocos com base no regulamento oficial do campeonato.

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A conduta da equipe senegalesa foi enquadrada no Artigo 82, que proíbe o abandono do campo antes do término da partida sem a autorização do árbitro. Como consequência da infração, a entidade aplicou o Artigo 84, que determina a perda do jogo por desistência e estabelece o placar de 3 a 0 a favor da equipe adversária.

Com o resultado alterado, Marrocos se tornou bicampeão da Copa Africana de Nações, com o outro título conquistado em 1976. Já Senegal volta a ter apenas um troféu, vencido em 2021, contra o Egito.

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Troféu da Copa Africana de Nações de 2026 (Foto: AFP)

Comunicado oficial da CAF

"O Conselho de Apelação da Confederação Africana de Futebol decidiu hoje que, em aplicação do Artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), a Seleção Nacional do Senegal perdeu por WO a partida final da Copa Africana de Nações, com o resultado da partida sendo registrado como 3–0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol."

Estopim do protesto e o desfecho original

O incidente que gerou a punição administrativa aconteceu aos 52 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada sem gols. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou um pênalti a favor do Marrocos em um lance envolvendo o atacante Brahim Díaz. Em protesto contra a decisão, o técnico de Senegal, Pape Thiaw, instruiu seus jogadores a irem para o vestiário.

A interrupção durou cerca de dez minutos até o retorno da equipe. No reinício do jogo, Brahim Díaz cobrou a penalidade com uma "cavadinha" e o goleiro Mendy defendeu. O confronto seguiu para a prorrogação, etapa em que o senegalês Papa Gueye marcou o gol em um chute de fora da área.

Antes da alteração do campeão, a CAF já havia aplicado sanções financeiras e disciplinares devido ao caos na final. O estádio Príncipe Mulay Abdellah registrou danos estimados em mais de 450 mil euros. A federação senegalesa recebeu multa superior a 500 mil euros, enquanto a marroquina foi punida em mais de 250 mil euros. O técnico Pape Thiaw também foi suspenso por cinco partidas por incitar o abandono.

Jogadores de Senegal e Marrocos em disputa pela bola na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Intervenção do capitão senegalês

O retorno da seleção de Senegal ao gramado para a conclusão da final dependeu da ação direta de seu capitão. O atacante Sadio Mané optou por não seguir a comissão técnica de imediato, permaneceu no campo durante o início da confusão e posteriormente foi ao vestiário convencer os companheiros a finalizarem a partida. Ele detalhou o episódio em declaração posterior.

– Quando eles decidiram sair e não jogar, eu fiquei e perguntei a algumas pessoas: "O que vocês acham disso? É uma boa ideia ou não?". Então, decidi ir buscar todo mundo de volta ao campo. Acho que é a melhor coisa a se fazer. Porque isso é apenas futebol, acho que o árbitro às vezes pode cometer erros. Pessoas do mundo todo estão assistindo. Pode ser pênalti ou não, mas isso não é o mais importante. O que importa é respeitar o jogo. Não é justo interromper uma partida assim – relatou o atleta.

Senegal teve o título da Copa Africana de Nações retirado (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

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