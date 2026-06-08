Duelo entre Brasil e Marrocos ficou marcado por primeiro gol de Fenômeno em Copas

Na contagem regressiva para a estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira chega embalada ao Mundial após a vitória por 2 a 1 sobre o Egito, em amistoso disputado no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Os gols da equipe comandada por Carlo Ancelotti foram marcados por Bruno Guimarães e Endrick.

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A estreia na competição será neste sábado (13), contra o Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. Escócia e Haiti completam a chave.

A única vez em que Brasil e Marrocos se enfrentaram em uma Copa do Mundo antes da edição de 2026 foi na França, em 1998. Na ocasião, pela fase de grupos, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

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Ronaldo Fenômeno fez sua estreia pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Argentina. (Foto: Divulgação/ FIFA)

O primeiro gol de Ronaldo Fenômeno em Copas do Mundo:

Atual sexta colocada no ranking da Fifa e quarta colocada na última Copa do Mundo, Marrocos é a seleção que mais preocupa o técnico da Amarelinha. O confronto é tratado como uma "final antecipada" na disputa pela liderança do Grupo C.

No dia 16 de junho de 1998, Marrocos foi derrotado pela Seleção Brasileira em uma partida que ficou marcada na carreira de Ronaldo Fenômeno. Aos nove minutos do primeiro tempo, o atacante abriu o placar com um chute forte de perna direita após assistência de Rivaldo, anotando seu primeiro gol em Copas do Mundo.

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Apesar de integrar o elenco campeão mundial em 1994, aos 17 anos, Ronaldo não entrou em campo na campanha comandada por Carlos Alberto Parreira. Já na Copa da França, em 1998, o atacante disputou sete partidas e marcou quatro gols.

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Raio-X de Fenômeno em Copas:

Posição: atacante. Data de nascimento: 18 de setembro de 1976. Total de gols na Copa do Mundo da FIFA: 15 (4 em 1998, 8 em 2002 e 3 em 2006). Títulos da Copa do Mundo da FIFA: 2 (1994 e 2002). Seleções que sofreram gols de Ronaldo na Copa do Mundo da FIFA: Alemanha, Chile, Costa Rica, Japão e Turquia (dois gols cada); Bélgica, China, Gana, Holanda e Marrocos (um gol cada). Clubes que Ronaldo defendeu na carreira: Cruzeiro (Brasil), PSV (Holanda), Barcelona (Espanha), Internazionale (Itália), Real Madrid (Espanha), Milan (Itália) e Corinthians (Brasil).

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